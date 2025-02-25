İtfaiye, Tele Takılan Kargayı Kurtardı

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Tellere takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir binanın dış cephesindeki tele takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre bir karga 6 katlı binanın dış cephesindeki tele takıldı. Karganın çırpındığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveni ile kargaya ulaşarak takılı olduğu yerden kurtardı.