Güncel

İtfaiyeden hayat kurtaran müdahale

Yenişehir ilçesindeki kereste ve palet fabrikasındaki yangında bir köpek dumandan zehirlendi, itfaiye erleri oksijen desteği ve masajla köpeği hayata döndürdü

İtfaiye aracına alınan köpek, sirenleri çalan araçla veterinere götürüldü

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir palet ve kereste fabrikasında çıkan büyük yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında dumandan zehirlenen bir köpeği dışarı çıkarmayı başaran Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, önce masaj yaptı ardından oksijen ve su desteğiyle köpeği hayata döndürdü. Sirenleri çalan itfaiye aracına alınan köpek son sürat veterinere götürüldü.

Yangın, Yenişehir ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler tomrukların bulunduğu alanı kısa sürede sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri, Tarım A.Ş.'ye ait tankerler, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, çevre belediyelerden tankerler, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerce 2 saatte tamamen söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yangında mahsur kalan ve dumanlardan etkilenen bir köpeği de itfaiye erleri kurtardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri dışarı çıkardıkları baygın köpeğe önce masaj yaptı sonrasında da oksijen desteği sağladı. Gözlerini açıp dilini dışarıya çıkaran köpek suyla da serinletildi. Daha sonra ekipler itfaiye aracına aldıkları köpeği sirenleri çalarak son sürat veterinere götürdü. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.