İtfaiyeden Kurtarma: Mahsur Köpek Kıyıya Çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta suyla çevrili bölgede mahsur kalan köpeği, itfaiye eri kurtardı.
Merkez Onikişubat ilçesinin Kümperli Mahallesi'nde suyun ortasındaki alanda köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan ekipler, bölgeye sevk edildi. İtfaiyecilerden biri, suya girip köpeği kucağına aldı ve kıyıya çıkardı. Köpeği kurtaran itfaiyeciler, ardından fotoğraf çektirdi.
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA
