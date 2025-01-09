İtilaf Devletleri\'nin Gelibolu Yarımadası\'nı tahliyesinin 109\'uncu yılı kutlandı

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ÇANAKKALE Savaşları'nda yenilgiye uğrayan İtilaf Devletleri'ne ait güçlerin Gelibolu Yarımadası 'nı tahliyesinin 109'uncu yıl dönümü, Seddülbahir köy meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 109'uncu yıl dönümü, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca gerçekleştirilen törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Engin Aslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması, saygı atışının yapılması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'BU TARİHİ, GAZİ MEKANLARA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'

9 Ocak'ın bir zafer günü olduğunu söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Hepimize kutlu olsun. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan kahraman Türk ordusu, Çanakkale'de sayfalarını bir kez daha altın harflere doldurmuştur. Bu topraklarda 19 Şubat'ta başlayan o haksız ve hukuksuz saldırı, Mehmetçiğin iman dolu göğsüne çarpmış ve bugün tören yaptığımız bu topraklarda son düşman çizmesi de bu mübarek ve müstesna topraklardan ayrılmıştır. Bir kez daha bu toprakları vatan yapanları, Çanakkale'yi geçilmez yapanları, bu topraklarda yedi düvele karşı meydan okuyanları rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz ve her zaman onların torunları olarak, onların ruhuna sahip çıkmış evlatları olarak onları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çanakkale'de başlayan o meşalenin yakıldığı bu topraklarda Kurtuluş Savaşı'na giden yolun ve cumhuriyetimizin zorluklarını, fedakarlıklarını nasıl unuturuz? İşte bizler, bugün burada toplanarak onların hatıraları sahip çıkıyor ve onların ruhlarının, onların şuurlarının, onların bu dünyaya bakışlarının asla unutulmayacağını bir kez daha bu topraklardan ilan ediyoruz. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak o büyük insanların, o yüksek karakterli insanların hatıralarının olduğu, ayak izlerinin olduğu bu müstesna mekanlara, bu tarihi, gazi mekanlara gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

'ÇANAKKALE BOĞAZI ÖZGÜRCE AKIYOR'

110 yıl önce çok büyük bir savaş olduğunu söyleyen Kaşdemir, "Burada Türk milleti olarak kendimizi savunduk, vatanımızı savunduk ve büyük bir zafer kazandık ve burada bugün bu büyük mücadelenin olduğu bu topraklarda barış ve huzur var. Bu topraklar barışın, esenliğin, huzurun diyarı oldu ve bizler o büyük kahramanları huzur içerisinde, onların büyük fedakarlıkları sayesinde bu törenlerimizi barış içerisinde yapabiliyoruz. Onların vatan için canından vazgeçmesi ile işte Çanakkale Boğazı özgürce akıyor ve bu topraktan üzerlerindeki rüzgarlar özgürce esip gidiyor. Bizler her zaman onların hatıralarına sahip çıkacağız ve bu topraklarda onları asla unutturmayacağız. Tarihi Alan Başkanlığı olarak da bu toprakları dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı ve dünyanın en büyük açık hava müzesi olarak inşallah devam ettireceğiz" diye konuştu.

KANLI BOMBA ANITI AÇILIŞI YAPILDI

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve şehitler için dua edildi. Program, mehteran gösterisinin ardından sona erdi. Buradaki programın ardından Seddülbahir köyü meydanında Seddülbahir Kalesi'nin kazı ve restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan ve envanter niteliği olmayan savaş materyalleriyle yapılan 'Kanlı Bomba Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi. Mehmetçiğin cesaretini simgeleyen anıtta, bombanın önünde 'Dur' işareti yapan Türk askeri yer alıyor.