İTM\'nin 18. Yılında \'Fecrin İzi\' Sergisi Açıldı

İstanbul Tasarım Merkezinin (İTM) 18. yılı kapsamında düzenlenen "Fecrin İzi" başlıklı karma sergi, Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde açıldı.

Farklı disiplinlerden sanatçıları aynı çatı altında buluşturan sergide, çini, ebru, fotoğraf, geometrik desenler, grafik tasarım, hüsnühat, kaligrafi, minyatür, resim, seramik ve takı tasarımı gibi farklı sanat disiplinlerine ait eserler yer alıyor.

Geleneksel ve çağdaş sanat anlayışlarını bir araya getiren seçki, İstanbul Tasarım Merkezi bünyesinde düzenlenen atölye ve seminer süreçlerine katılan eğitmenlerin üretimlerinden oluşuyor.

"Sergi, medeniyet yürüyüşümüzün bir yansıması olarak değerlendirilmelidir"

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, serginin yalnızca sanatsal etkinlik değil, aynı zamanda manevi ve kültürel anlam taşıyan önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Çam, serginin başlığına dair, "Bu isim bizler için çok önemli anlamlara sahiptir. İnsanlık şu anda fecri yani aydınlığı bekliyor. Bu sergi bizlere umut veren, o fecri hayal ettiren kıymetli bir çalışmadır. Medeniyet yürüyüşümüzün bir yansıması olarak değerlendirilmelidir." dedi.

Sergide 41 sanatçının farklı disiplinlerde üretilen 137 eseri yer alıyor

Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Şener Ağaç, vakfın kurulduğu ilk andan itibaren sanata önem verdiğini belirterek, "İstanbul Tasarım Merkezi de vakfımızın felsefesinin önemli sonuçlarından birisidir. Disiplinler arası yaklaşım merkezin kuruluş felsefesinin önemli bir yansımasıdır." dedi.

Ağaç, sergide 41 sanatçının farklı disiplinlerde üretilen 137 eserinin yer aldığını kaydederek, "Herkesi bu sergideki eserleri düşünmeye ve anlamaya davet ediyoruz. Bu güzel sergiye katkı veren sanatçılarımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"'Fecrin İzi' sergisi merkezin 18 yıllık yolculuğunun adı"

İstanbul Tasarım Merkezi Genel Koordinatörü ve serginin küratörü Melek Ebrar Akpınar, serginin "ortak bir hissin izini sürme arzusuyla" ortaya çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Geçen 18 yılı düşündüğümüzde merkezde eğitim veren, eğitim alan çok sayıda insan oldu. 'Fecrin İzi' tam olarak bizlere bunu ifade ediyordu. Birçok kişinin sanat yolculuğunda adımlarının kesiştiği nokta İstanbul Tasarım Merkeziydi. İçerisinde farklılıkları, zarafeti ve yeniliği barındıran merkezimiz, bu yolculuğa ev sahipliği yaptığı için büyük bir mutluluk duyuyor. Fecr, karanlığın ardından belirlenen aydınlık. Sabırla, emekle ve süreklilikle örülmüş bir doğuşun izi. 'Fecrin İzi' sergisi ise merkezin 18 yıllık yolculuğunun adı. Bu aydınlığı sanatçılarımızla paylaşabiliyor olmak da bizim en büyük mutluluğumuz ve gururumuz."

Sergide eseri yer alan ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil de böyle bir serginin gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu kıymetli sergi, sanat ve sanatçılar için güzel bir buluşma. İTM, çok güzel işler yapıyor, önemli çalışmalara imza atıyor. Özbekler Tekkesi, bizim gençliğimizde bir harabeydi. Bugün ise çok canlı, fikir ve zikirlerden beslenen bir yer. Şu anda güzel sanatlara ev sahipliği yapıyor. Sergide çok cesur ve güzel çalışmalar var. Biliyoruz ki sanat diri, yeni ve orijinal işlerle büyür. Bu sergi de bunun çok güzel bir örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Usta sanatçı İlhami Atalay ise serginin önemli sanatçıları bir araya getirdiğini belirterek, etkinliğin sanatçılar arasında yeni buluşma ve tanışmalara vesile olacağını söyledi.

Sergide değerli eserlerin yer aldığına işaret eden Atalay, organizasyonun hem sanatçılar hem de ziyaretçiler için hayırlı olmasını diledi.

Sergide sanatçı Abdullah Gün, Abdurrahman Şişman, Adam Williamson, Ahmet Öğreten, Altan Güvenni, Azamdzhan Kadyrov, Canan Atmaca, Cemal Toy, Ceydanur Sarraç, Eda Özbekkangay, Elif Sena Yılmaz, Faruk Erçetin, Prof. Dr. Fatih Özkafa, Fatma Hüsna Koç, Fatma Nur Bayraktar, Fatma Şişman, Feyza Şen, Fuat Başar, Gülnihal Gül Mamat, Hafsa Arslan, Prof. Dr. Hamidreza Kazampourfard, Hikmet Barutçugil, İlhami Atalay, Kaan Atilla Taşkın, Doç. Dr. Koray Sevindi, Ahmet Demir, Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, Mafirat Eraslan, Mete Yurdaün, Prof. Dr. Miroslaw Majeswki, Mohamad Ismail Al Janabi, Nisa Sağkaya, Dr. Öğretim Üyesi Onur Şimşek, Onur Yıldırımer, Dr. Ömer Faruk Dere, Özlem Özer Tuğal, Reza Hammatirad, Dr. Savaş Çevik, Sümeyra Demir, Tuba Genç ve Yusuf Bodur'un eserleri yer alıyor.

"Fecrin İzi" sergisi, 31 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.