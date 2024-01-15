İTÜ ARI Teknokent Girişimleri CES 2024\'te Boy Gösterdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'in 33 girişimi, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2024'e katıldı.

İTÜ Çekirdek'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9-12 Ocak tarihlerinde düzenlenen CES 2024'te, yapay zekadan otonom araçlara, sürdürülebilirlik için teknolojiden siber güvenliğe kadar birçok başlık ele alınırken, İTÜ ARI Teknokent girişimleri birçok farklı kategoride geliştirdiği inovatif ürünlerini dünyayla buluşturdu.

İTÜ ARI Teknokent girişimlerinden bazıları ürün ve teknolojilerini Türkiye pavilyonunda katılımcılarla buluştururken, globalleşen ileri aşama girişimler teknolojilerini kendi stantlarında tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, İTÜ ARI Teknokent'i kurgularken sinerji dolu bir ekosisteme dönüşmesini hayal ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada hayallerimizin çok daha ötesine taşıdık bu yapıyı, sinerji dolu olmasının yanı sıra global, öncü, ülkenin bayrağını yurt dışında aldığı başarılarla taşıyan bir teknokente dönüştük. CES gibi global etkinliklerde hem İTÜ ARI Teknokent olarak hem de girişimlerimizle yer almanın çok önemli geri dönüşleri olduğunu gözlemledik. Ülkemizin teknoloji girişimleri gerçekten dünya klasmanında ve CES gibi etkinlikler bunu kanıtlamanın, kendini göstermenin çok önemli sahnesi. Bugün burada İTÜ ARI Teknokent'in farklı girişimcilik programlarından girişimler var. Bu, her programımızın kendi içinde ne kadar başarılı olduğunun kanıtı."

Bu yıl CES'te yer alan İTÜ ARI Teknokent girişim ve firmaları arasında Archi's Academy, Arkerobox, Büyütech, Co-one, Driven AVS, Efilli, etasin.com, FanSupport, From Your Eyes, Gokido, Hergele, IDD Consultancy, Kozalak, Link Robotics, MediTechLabs, MIOTE, Mimiq, MyndPlay, Newky, NuManufacturing, PeerBie, PicoBricks, Pina Minds, Printive, Pulsetto, RePG Energy, Rownd Precision Industry, Smellive, Teleporter, Vivoo, WearTechClub, Wyseye ve Yuppy Games yer aldı.