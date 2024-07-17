İTÜ'nün sürdürülebilir aracı Ariba ZES XE ile "Solar Butterfly" öğrencilere tanıtıldı

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Sürdürülebilir enerjiye dikkati çekmek için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ZES Güneş Arabası Ekibince üretilen Ariba ZES XE aracı ile "dünyanın en büyük güneş enerjili aracı" olarak tanımlanan "Solar Butterfly" öğrencilere tanıtıldı.

İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde, İTÜ ZES Güneş Arabası ekibinin en son ürettiği Ariba ZES XE aracı ile büyük güneş panelleri ve çevre dostu tasarımıyla dikkati çeken İsviçreli iklim aktivistlerinin "Solar Butterfly" aracının tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

Programda öğrenciler, iklim değişikliği çözümlerini tanıtmak için 23 Mayıs 2022'de çıktığı dünya turu kapsamında İstanbul'a gelen "Solar Butterfly" aracı ile Ariba ZES XE aracına ilgi gösterdi.

Güneş Arabası Ekibi Proje Yöneticisi ve İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü öğrencisi Yusuf Kılıç, AA muhabirine, 2004 yılında TÜBİTAK'ın çağrısı üzerine kurulan bir ekip olduklarını belirterek, "İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi olarak ortalama 2 yılda bir yeni bir güneş arabası üreterek yarışmalara katılıyoruz ve daha rekabetçi araçlar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, kuruluşundan bu yana da 10 güneş arabası ve 2 otonom araç üretti." ifadelerini kullandı.

Şu an ürettikleri güneş arabasına değinen Kılıç, şöyle devam etti:

"Üretilen son araç Ariba ZES XE ile 2022'de Belçika'da düzenlenen iLumen European Solar Challenge yarışmasında 3. olduk. 2023'te Avustralya'da düzenlenen Bridgestone World Solar Challenge'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak bayrağımızı Avustralya'da dalgalandırdık. Bu yıl Ariba ZES XE ile eylül ayında iLumen European Solar Challenge 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılarak derece almayı hedefliyoruz."

Solar Butterfly aracıyla ilgili de bilgi veren Kılıç, şunları söyledi:

"Solar Butterfly aracı İsviçreli iklim aktivisti oluşumun kurduğu bir proje ve bu araçla dünyayı geziyorlar. Gezdikleri ülkelerde üniversitelere, okullara ve çeşitli yerlere ziyaretlerde bulunuyorlar. Bugünkü amacımız sürdürülebilir enerjiye ve sürdürülebilir ulaşıma dikkat çekmek. Çevreci bir enerji olan güneş enerjisinin kullanımının olağanlaşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak için buraya dikkati çekerek toplumsal farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Güneş arabaları elektrikli araçların bir sonraki nesli olarak daha da çevreci ve potansiyeli olan araçlar olarak karşımıza çıkıyor."

Solar Butterfly ekibinden aktivist Hans-Peter Dennler da "Araba güneşten enerji alarak daha çevreci bir enerji topluyor. Güneş enerjisi olduğu için fosil yakıtla üretilen elektrik kullanmıyor ve karavanın özelliği de enerjiyi tamamen güneşten alıyor olması." diye konuştu.