İTÜ'nün sürdürülebilir aracı Ariba ZES XE ile "Solar Butterfly" öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İTÜ'nün sürdürülebilir aracı Ariba ZES XE ile "Solar Butterfly" öğrencilere tanıtıldı

Sürdürülebilir enerjiye dikkati çekmek için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ZES Güneş Arabası Ekibince üretilen Ariba ZES XE aracı ile "dünyanın en büyük güneş enerjili aracı" olarak tanımlanan "Solar Butterfly" öğrencilere tanıtıldı.

17.07.2024 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sürdürülebilir enerjiye dikkati çekmek için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ZES Güneş Arabası Ekibince üretilen Ariba ZES XE aracı ile "dünyanın en büyük güneş enerjili aracı" olarak tanımlanan "Solar Butterfly" öğrencilere tanıtıldı.

İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde, İTÜ ZES Güneş Arabası ekibinin en son ürettiği Ariba ZES XE aracı ile büyük güneş panelleri ve çevre dostu tasarımıyla dikkati çeken İsviçreli iklim aktivistlerinin "Solar Butterfly" aracının tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

Programda öğrenciler, iklim değişikliği çözümlerini tanıtmak için 23 Mayıs 2022'de çıktığı dünya turu kapsamında İstanbul'a gelen "Solar Butterfly" aracı ile Ariba ZES XE aracına ilgi gösterdi.

Güneş Arabası Ekibi Proje Yöneticisi ve İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü öğrencisi Yusuf Kılıç, AA muhabirine, 2004 yılında TÜBİTAK'ın çağrısı üzerine kurulan bir ekip olduklarını belirterek, "İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi olarak ortalama 2 yılda bir yeni bir güneş arabası üreterek yarışmalara katılıyoruz ve daha rekabetçi araçlar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, kuruluşundan bu yana da 10 güneş arabası ve 2 otonom araç üretti." ifadelerini kullandı.

Şu an ürettikleri güneş arabasına değinen Kılıç, şöyle devam etti:

"Üretilen son araç Ariba ZES XE ile 2022'de Belçika'da düzenlenen iLumen European Solar Challenge yarışmasında 3. olduk. 2023'te Avustralya'da düzenlenen Bridgestone World Solar Challenge'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak bayrağımızı Avustralya'da dalgalandırdık. Bu yıl Ariba ZES XE ile eylül ayında iLumen European Solar Challenge 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılarak derece almayı hedefliyoruz."

Solar Butterfly aracıyla ilgili de bilgi veren Kılıç, şunları söyledi:

"Solar Butterfly aracı İsviçreli iklim aktivisti oluşumun kurduğu bir proje ve bu araçla dünyayı geziyorlar. Gezdikleri ülkelerde üniversitelere, okullara ve çeşitli yerlere ziyaretlerde bulunuyorlar. Bugünkü amacımız sürdürülebilir enerjiye ve sürdürülebilir ulaşıma dikkat çekmek. Çevreci bir enerji olan güneş enerjisinin kullanımının olağanlaşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak için buraya dikkati çekerek toplumsal farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Güneş arabaları elektrikli araçların bir sonraki nesli olarak daha da çevreci ve potansiyeli olan araçlar olarak karşımıza çıkıyor."

Solar Butterfly ekibinden aktivist Hans-Peter Dennler da "Araba güneşten enerji alarak daha çevreci bir enerji topluyor. Güneş enerjisi olduğu için fosil yakıtla üretilen elektrik kullanmıyor ve karavanın özelliği de enerjiyi tamamen güneşten alıyor olması." diye konuştu.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Dünya, Güneş, Çevre, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTÜ'nün sürdürülebilir aracı Ariba ZES XE ile 'Solar Butterfly' öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 İstanbul’daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi İstanbul'daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:13 Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 18:59:17. #1.12#
SON DAKİKA: İTÜ'nün sürdürülebilir aracı Ariba ZES XE ile "Solar Butterfly" öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement