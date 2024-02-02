İTÜ Öğrencileri NASA İnsanlı Keşif Aracı Yarışması\'na Kabul Edildi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, NASA'nın düzenlediği uluslararası İnsanlı Keşif Aracı Yarışması'na (Human Exploration Rover Challenge) kabul edilen ilk Türk takımı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin oluşturduğu "Bellatrix Uzay Takımı"yla bir araya geldi.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 18-20 Nisan'da NASA'nın ev sahipliğinde yapılacak yarışmada, öğrencilerden insan gücüyle çalışan bir araç tasarlayıp üretmesi bekleniyor.
Aracı kullanacak iki pilot, Ay ve Mars simülasyonları üzerinde belirlenen parkurda, 10 engeli aşarak verilen 5 görevi tamamlamaya çalışacak.
YÖK Başkanı Erol Özvar, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile NASA'nın 30 yıldır düzenlediği yarışmaya kabul edilen ilk Türk takımını oluşturan öğrencilerle İTÜ'de bir araya geldi.
Öğrencileri tebrik eden ve başarılar dileyen Özvar, "Bu tür çalışmaların sürekliliği önem taşıyor. İşin burada kalmaması lazım. Sadece bir etkinlik veya bir müsabaka faaliyetine katılmak yeterli değil. Daha uzun vadeli sonuçları olacak şekilde işleri yönlendirmek çok önemli. Sizlerden beklentimiz yüksek." ifadelerini kullandı.
Öğrenciyken bu tür çalışmalara katılmanın önemli deneyimler ve kazanımlar sağlayacağına işaret eden Özvar, çalışmalar sırasında aşılacak zorlukların da elde edilecek başarının değerini artıracağını vurguladı. Girişimciliğin önemini anlatan Özvar, öğrencilerden mezun olduktan sonra da üniversite ile temaslarını devam ettirmelerini istedi.
"Alper Gezeravcı önümüzü aydınlattı"
Bellatrix Uzay Takımı kaptanlarından Muhammed Şükrü Açıkbaş da takım olarak bu yarışmaya kabul edilmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı önümüzü aydınlattı." şeklinde konuştu.
NASA'nın kapsamlı bir uzay ekosisteminin nasıl inşa edileceğini araştırdığını aktaran Açıkbaş, "Biz tüm yaz dönemini bu işe ayırarak yoğun bir çalışma yaptık ve kabul almayı başaran ilk Türk takımı olduk." dedi.
Deprem bölgesindeki çocuklara eğitim verecekler
Takımın diğer kaptanı Sadig Safarov ise NASA'nın yarışma kuralları gereği 250 kişiye eğitim verilmesini istediğini kaydederek, bu kapsamda sosyal sorumluluk projesi olarak deprem bölgesindeki çocuklara eğitim vereceklerini bildirdi.
Takım üyelerinden Hatice Bilgin de pedal sistemi ile çalışan araç tasarladıklarını anlatarak, "Şu anda tasarım aşamasının sonuna geldik, üretim aşamasına geçeceğiz. Yarışmaya yaklaşık 2 ay süremiz kaldı, üretimi de 1 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Takım üyelerinden Abdullah Kılıç, Beyza Nur Çakmak ve Naz Özkan da yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
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