İTÜ Öğrencilerinden İmamoğlu'na Destek İçin Boykot

(İSTANBUL) - Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından öğrencilerin ders boykotu başlattığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsü'nde güvenlik görevlileri, boykota katılımların önüne geçmek için fakülte kapısını kilitledi. Boykota katılmak isteyen bir grup öğrenci pencerelerden dışarı çıktı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar kapsamında İTÜ öğrencileri ders boykotu başlattı.

Maçka Kampüsü'nün kapıları güvenlik görevlilerince içeriye öğrencilerin alınmaması amacıyla kapatıldı. Bu sırada kampüste bulunan öğrenciler bunu protesto ederken, öğrencilerin bulunduğu fakülte binaları da boykota katılımın önüne geçilmesi için kilitlendi.

Boykota katılmak isteyen bazı öğrenciler, camlardan çıkarak arkadaşlarına destek oldu.

Ders boykotu sırasında öğrenciler halay çektiler ve "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları attılar.