İTÜ, QS 2027 Sıralamasında Türkiye'nin En İyisi - Son Dakika
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İTÜ, QS 2027 Sıralamasında Türkiye'nin En İyisi

18.06.2026 15:37
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İTÜ, QS 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 279. sıraya yükselerek Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds'un (QS) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda dünyada 279. sıraya yükselerek Türkiye'den listeye giren üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre İTÜ, yükseköğretim alanında dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından QS Dünya Üniversite Sıralaması'nda önemli bir başarı elde etti.

QS 2027 sıralamasında dünya genelinde 1504 yükseköğretim kurumu değerlendirilirken, Türkiye'den 25 üniversite listeye girdi.

Geçen yıl ilk kez dünyanın en iyi 300 üniversitesi arasına giren İTÜ, bu yıl 19 basamak daha yükselerek QS Dünya Üniversite Sıralaması'nda bugüne kadarki en iyi sonucuna ulaştı.

İTÜ, 2027 yılı sıralamasında dünyada 279. sıraya yükselerek, Türkiye'den listeye giren üniversiteler arasında birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, elde edilen sonucun yalnızca sıralamadaki bir yükseliş değil, üniversitenin araştırma, eğitim ve inovasyon alanlarında ortaya koyduğu çalışmaların uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteren önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Mandal, üniversitenin elde ettiği başarının 253 yıllık köklü birikimlerini geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturma kararlılıklarından ve İTÜ'nün uluslararası ölçekte artan etkisinden kaynaklanan güçlü bir gösterge olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Araştırma yoğunluğumuz, atıf performansımız ve işveren tanınırlığımızdaki yükseliş, eğitim, araştırma ve inovasyon alanlarında ürettiğimiz değerin küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermektedir. Bu başarı, farklı disiplinleri, güçlü araştırma altyapılarını ve tüm paydaşlarımızı ortak hedefler etrafında buluşturan İTÜ ekosisteminin ortak emeğinin sonucudur. Hedefimiz, İTÜ'yü yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da daha güçlü, daha görünür ve geleceğin sorunlarına çözüm üreten öncü bir araştırma üniversitesi olarak daha ileriye taşımaktır."

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, Eğitim, Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTÜ, QS 2027 Sıralamasında Türkiye'nin En İyisi - Son Dakika

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