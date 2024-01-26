İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Saraybosna\'da Konser Düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser düzenlendi.

Saraybosna'daki Orduevi'nde yapılan 100. yıl konserinde İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı sanatçıları Saraybosnalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Atabaş, dinleyicilerin Türk müziği ezgileri eşliğinde keyifli dakikalar yaşadığını aktardı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, İTÜ'nün de kuruluşunun 250. yılını kutladığını anımsattı.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) 20 yıl önce kurulduğunu ifade eden Koyuncu, üniversitelerarası faaliyetlerin artırılması temennisinde bulundu.