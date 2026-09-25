İTÜ ve Yıldız Teknik, UI GreenMetric 2026\'da dünyanın en yeşil ilk 50\'sine girdi

DÜNYA genelinde yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren UI GreenMetric 2026 sonuçları açıklandı. Türkiye, listeye en çok üniversite sokan Avrupa ülkesi oldu.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre; dünya genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren UI GreenMetric 2026 sonuçları açıklandı. Bu yıl 110 ülkeden 2 bin 16 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den 150 üniversite yer aldı. Türkiye, sıralamaya giren toplam üniversite sayısında da Avrupa birincisi, dünya ikincisi oldu. İlk 100'e giren üniversite sayısında Türkiye, 7 üniversitesi bulunan İtalya'nın ardından Avrupa'da ikinci sırada yer aldı. İlk 200'de ise 21 üniversiteyle Avrupa birincisi, 29 üniversitesi bulunan Endonezya'nın ardından dünya ikincisi oldu. İtalya 19 üniversiteyle Türkiye'yi takip etti.

2 ÜNİVERSİTE İLK 50'DE

Türkiye; ilk 200'de 21, ilk 500'de 53 ve ilk 1000'de 99 üniversitesiyle bu kategorilerin tamamında Avrupa birincisi, dünyada ise Endonezya'nın ardından ikinci sırayı aldı. İlk 100'e giren üniversite sayısında Türkiye, 5 üniversite listede yer alırken 7 üniversitesi bulunan İtalya'nın ardından Avrupa'da ikinci sırada geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi dünya sıralamasında 28, Yıldız Teknik Üniversitesi ise 45'inci sırada yer alarak dünyanın en yeşil ilk 50 üniversitesi arasına girdi.

İlk 100'de yer alan diğer Türk üniversiteleri Erciyes Üniversitesi 63, Ege Üniversitesi 74 ve Özyeğin Üniversitesi 86'ncı sırada yer aldı. 100-200 bandında yer alan üniversiteler ise Başkent Üniversitesi (102), ODTÜ (105), Sakarya Üniversitesi (114), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (117), Dokuz Eylül Üniversitesi (134), Düzce Üniversitesi (138), Mersin Üniversitesi (139), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (141), Sabancı Üniversitesi (144), Atatürk Üniversitesi (157), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (161), Bartın Üniversitesi (169), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (173), Trakya Üniversitesi (176), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (178) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (190) oldu.

KKTC'den de iki üniversite ilk 1000 arasına girdi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 55'inci sırada yer alırken, Yakın Doğu Üniversitesi 836'ncı sırada yer aldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Üniversitelerimizin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanındaki güçlü performansının giderek daha geniş bir tabana yayıldığını görüyoruz. İlk 200, ilk 500 ve ilk 1000'e giren üniversite sayısında Avrupa'da ilk sırada yer almamız, bu alanda attığımız adımların önemli bir göstergesidir" dedi.

'TÜM ÜNİVERSİTELERİMİZİN BİLİMSEL BİRİKİMİNİ COP31 SÜRECİNE DAHİL ETTİK'

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'e üniversitelerin bilimsel birikimiyle güçlü katkı sunacağını vurgulayan Özvar, "Tüm üniversitelerimizin bilimsel birikimini COP31 sürecine dahil ettik. 208 üniversitemizin tamamı bu küresel iklim eyleminde aktif rol oynayacak" açıklamasını yaptı.