İTÜNOM İHA Takımı, teknik sıkıntılara rağmen Savaşan İHA'da ikinci oldu - Son Dakika
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İTÜNOM İHA Takımı, teknik sıkıntılara rağmen Savaşan İHA'da ikinci oldu

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İTÜ İTÜNOM İHA Takımı, TEKNOFEST kapsamında Siirt Havalimanı'nda yapılan Savaşan İHA Yarışması'nda ikinci oldu. Kaptan Ziya Yaman, zorlu hava koşulları ve teknik aksaklıklara rağmen kürsüye çıktıklarını, zirve hedefinden vazgeçmediklerini anlattı.

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nda ikinci olarak kürsüye çıkan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İTÜNOM İHA Takımı Kaptanı Ziya Yaman, zirve hedefinden vazgeçmediklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival kapsamında Baykar yürütücülüğünde ve Siirt Valiliğinin ev sahipliğinde Siirt Havalimanı'nda gerçekleştirilen "Savaşan İHA Yarışması"nda ikinci olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İTÜNOM İHA Takımı, elde ettiği dereceyle TEKNOFEST Güneydoğu "Şampiyonlar Geçidi"nde yerini aldı.

İTÜNOM İHA Takımı Kaptanı Ziya Yaman, takımını, yaşadıkları süreci ve TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilişkin düşüncelerini AA'ya anlattı.

Bir yıllık hazırlık sürecinin ardından Siirt'teki zorlu hava koşulları ve teknik aksaklıklara rağmen kürsüye çıkmayı başardıklarını ifade eden Yaman, yarışma sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Bu sene Siirt'te "Savaşan İHA Yarışması"na katıldık ve ikinci olduk. Aslında kendimize çok güveniyorduk ve aracı yaptığımızdan, yazılımını yazdığımızdan beri hep birinci olacağımızı düşündük. Yarışma esnasında bazı teknik sıkıntılar yaşadık, genellikle haberleşme sıkıntılarıydı. Bu sebepten ikinci olduk. İkincilik büyük bir başarı tabii ama bizim beklediğimiz başarı bu değildi. Siirt çok sıcaktı. Sıcaklığın da birazcık zararını uğradık diyebiliriz çünkü sıcaktan uçağın bazı elektronikleri çalışmayabiliyor."

Yaman, 14 yıllık geçmişe sahip takımlarının TEKNOFEST kurulduğundan beri Savaşan İHA Yarışması'na katıldığını dile getirerek, "Savaşan İHA Yarışması bizim imza yarışmamız ve ilk üçten hiç düşmedik. En yoğun çalıştığımız, en çok önemsediğimiz yarışma bu." ifadelerini kullandı.

Bu yıl hedeflerini büyüttüklerini vurgulayan Yaman, Savaşan İHA Yarışması'nın yanı sıra Amerika'daki bir organizasyona ve yalnızca ilk 5 takımın katılabildiği "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması"na da hazırlandıklarını aktardı.

Üç farklı yarışmaya sadece bir yılda hazırlandıklarına dikkati çeken Yaman, zirve hedefinden vazgeçmediklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını kaydetti. Yaman, hazırlıklarına ilişkin şöyle konuştu:

"Çok yoğunuz, bayram tatillerine çıkamıyoruz, tatillere gidemiyoruz ve hep atölyedeyiz. Sabah uyandığımızda oradayız ve yatana kadar neredeyse orada bulunuyoruz. Çok yoğun geçiyor süreç ama çok zevkli çünkü kendimiz bir şey yapıyoruz. Sahip olduğumuz uçağın tasarımı, üretimi her şeyi bize ait. Baştan sona kendi yaptığımız uçağın uçması ve başarı göstermesi bizim için çok büyük bir gurur."

"Çocuklar çok meraklı... Bakıyorlar ve hevesleniyorlar"

Ziya Yaman, TEKNOFEST Güneydoğu'da kurulan Şampiyonlar Geçidi alanında her yaş grubundan ziyaretçiyle buluştuklarını belirterek, özellikle çocukların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin takımın standını ziyaret ettiğini aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Özellikle küçük çocuklar ve aileleri soruyorlar, 'Nasıl yaptınız, bizim oğlumuz da merak ediyor"' diye. Yarışmayı basitçe anlatıyoruz, sonra nasıl yarıştığımızı, nasıl hazırlandığımızı ifade ediyoruz. Çocuklar çok meraklı... Bakıyorlar ve hevesleniyorlar gibi geliyor bana. Sonra liseliler anlatıyor; 'Sizin üniversiteden böyle bir takım çıkmış, sizin üniversitenizin böyle başarıları var, ben de bu üniversiteyi istiyorum.' Daha fazla çalışmak istiyorlar gibi geliyor bana. Onlarla konuştuğumda buradaki nesli birazcık daha hani benim ilerlediğim yola sokuyormuşum gibi hissediyorum. Bence güzel bir yol çünkü biz sadece dersimize çalışmıyoruz üniversitede. Derslerimizden kalan bütün vakti bu yarışmalara harcıyoruz ve kendimizi de çokça geliştiriyoruz."

Kaynak: AA
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