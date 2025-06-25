Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kırsal Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İvrindi'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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