İYİ Parti, "çerçeve yasa" karşı 19 Eylül\'de Aksaray\'da miting düzenleyecek

(ANKARA) - İYİ Parti, "Terörsüz Türkiye" süreci ve "çerçeve yasa" karşı 19 Eylül Cumartesi günü Aksaray'da "Bayrak Açıyorum" mitingi düzenleyecek. Milli İrade Meydanı'nda saat 17.30'da başlayacak mitinge İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katılacak.

İYİ Parti, "Terörsüz Türkiye" sürecine karşı 19 Eylül Cumartesi günü Aksaray Milli İrade Meydanı'nda "Bayrak Açıyorum" mitingi düzenleyecek.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre miting, saat 17.30'da başlayacak. Mitinge İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katılacak.

Duyuruyla birlikte yayımlanan videoda, İYİ Parti milletvekillerinin "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında düzenlemeye karşı çıktıkları anlara yer verildi.