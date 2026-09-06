İYİ Parti Dalgın\'dan OVP eleştirisi, enflasyon hedefi yine ötelendi

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, bugün açıklanan Orta Vadeli Programı eleştirerek, "Enflasyonun tek haneye düşme hedefi her zaman olduğu gibi iki yıl sonraya ertelendi" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Programa ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şaşırtmadı. Enflasyonun tek haneye düşme hedefi her zaman olduğu gibi iki yıl sonraya ertelendi. (2029'da yüzde 9) Peki bu ne kadar gerçekçi? İcraata bakalım. 2026 enflasyonu için 2023'de yüzde 8.5, 2024'de yüzde 9.7, 2025'de yüzde 16 hedeflenmişti. Bugün yüzde 31.5'dayız" ifdesini kullandı.