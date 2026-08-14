İYİ Parti'de istifa: Mehmet Mustafa Gürban ayrıldığını açıkladı - Son Dakika
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İYİ Parti'de istifa: Mehmet Mustafa Gürban ayrıldığını açıkladı

İYİ Parti\'de istifa: Mehmet Mustafa Gürban ayrıldığını açıkladı
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Gaziantep Milletvekili Gürban, İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu, TBMM'de devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gürban, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte de TBMM çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim." dedi.

Gürban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gürban, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve yüce Türk milletinin daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması adına bugüne kadar tüm gücümle, büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştım. Tüm gayretimin ortak değerlerimiz ve milletimizin menfaati doğrultusunda olduğu hususu tartışmasızdır. Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde, milli ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum.

Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'de istifa: Mehmet Mustafa Gürban ayrıldığını açıkladı - Son Dakika

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