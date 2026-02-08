İyi Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı Tedbirli Olarak Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Etti

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Eskişehir - Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkındaki sosyal medya paylaşımı nedeniyle tepki toplayan Mehmet Emin Korkmaz'ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan İYİ Parti üyesi Mehmet Emin Korkmaz ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özel, Korkmaz'ın ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kıyafet tercihleri üzerinden insanları aşağılamaya çalışmak ancak aşağılık insanların yapacağı bir edepsizliktir. Seçme ve seçilme hakkına büyük bir Cumhuriyet kazanımı olarak Atatürk'le birlikte kavuşan Türk kadını, hangi kıyafeti tercih ederse etsin, isterse dünyayı yönetebilir. Görüşümüz ve duruşumuz budur. Bu hadsiz ifadeleri kullanan şahıs tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Mihalgazi Belediye Başkanı kıymetli Zeynep Güneş'e, maruz kaldığı edepsizlikle ilgili gönülden desteğimizi iletiyoruz."