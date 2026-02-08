İyi Partili Kavuncu'dan Ak Partili Çelik'e: "İyi Parti Bu Zamana Kadar Hiçbir Nefret Söylemine Asla Müsaade Etmemiştir" - Son Dakika
İyi Partili Kavuncu'dan Ak Partili Çelik'e: "İyi Parti Bu Zamana Kadar Hiçbir Nefret Söylemine Asla Müsaade Etmemiştir"

08.02.2026 17:33  Güncelleme: 22:08
İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, İYİ Parti üyesinin Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e yönelik ifadelerini eleştirerek, nefret söylemine müsaade etmediklerini belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ü hedef alan İYİ Parti üyesine ilişkin ifadelerini eleştirerek, "Size bilgi geç ulaşmış olmalı ki gereğinin yapılması gerektiğini beklediğinizi paylaşmışsınız. İYİ Parti bu zamana kadar hiçbir nefret söylemine asla müsaade etmemiş, bundan sonra da etmeyecektir. Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Zeynep Güneş'e yapılan bu saygısızlığın sonuna kadar karşısındayız" yanıtını verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ü hedef alan İYİ Parti üyesinin paylaşımına tepki göstererek, "Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız" dedi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında İYİ Parti'ye de çağrıda bulunarak, söz konusu nefret odağına karşı gereken adımların atılmasını beklediklerini dile getirmişti.

"İYİ Parti bu zamana kadar hiçbir nefret söylemine asla müsaade etmemiş, bundan sonra da etmeyecektir"

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasını da alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Çelik; İYİ Parti olay ortaya çıkar çıkmaz gereğini yapmış ve bahse konu olan şahsın ihracı için süreci başlatmıştır. Genel Sekreterimiz de konuya dair bilgilendirmeyi yapmış ve bunu kamuoyuyla paylaşmıştır. Size bilgi geç ulaşmış olmalı ki gereğinin yapılması gerektiğini beklediğinizi paylaşmışsınız. İYİ Parti bu zamana kadar hiçbir nefret söylemine asla müsaade etmemiş, bundan sonra da etmeyecektir. Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Zeynep Güneş'e yapılan bu saygısızlığın sonuna kadar karşısındayız."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.