İYİ Parti'den AP Raporuna Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Parti'den AP Raporuna Sert Tepki

18.06.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayyüce Türkeş Taş, AP'nin Türkiye raporunu kınayarak Türk diasporasını hedef göstermesini eleştirdi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki göstererek, "Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, AB tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK terör örgütüne; insan kaynağı desteği de dahil olmak üzere siyasal, finansal ve lojistik kaynak sağlayan binlerce oluşuma müdahale edilmezken, böylesine önyargılı yaklaşımlar sergilenmesi, Türk milleti nezdinde haklı olarak AP'nin marjinal gruplara boyun eğerek Türk diasporasını hedef göstermesi şeklinde algılanmıştır. Bu raporun bu haliyle kabul edilmesini şiddetle kınıyorum" dedi.

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunu ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"AP Dış İlişkiler Komisyonu'nun yayımladığı raporda, yurt dışında yaşayan Türkleri hedef göstermesi kesinlikle kabul edilemez. Ülkü Ocakları, Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından, Türk Milleti'ne mensubiyet bilincine sahip, milli ve ahlaki değerlerle donanmış, ilim ve imanı sentezleyen şuurlu bir gençlik yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Avrupa Birliği, AP raporunda 'ırkçı' ve 'extremist' ifadeleriyle bahsettiği bu kurumu hedef alırken; onun bağrından çıkmış, yetişmiş ve bugün Nobel ödüllü bilim insanlarından iş insanlarına, siyasetçilerden akademisyenlere kadar uzanan milyonlarca kişiyi de hedef aldığının ve incittiğinin farkına varmalıdır."

"RAPORUN BU HALİYLE KABUL EDİLMESİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, AB tarafından terör örgütü olarak tanınan ve bir NATO üyesi olan Türkiye'nin silahlı kuvvetlerine karşı silahlı saldırılarda bulunan PKK terör örgütüne; insan kaynağı desteği de dahil olmak üzere siyasal, finansal ve lojistik kaynak sağlayan binlerce oluşuma müdahale edilmezken, böylesine önyargılı yaklaşımlar sergilenmesi, Türk milleti nezdinde haklı olarak AP'nin marjinal gruplara boyun eğerek Türk diasporasını hedef göstermesi şeklinde algılanmıştır. Bu raporun bu haliyle kabul edilmesini şiddetle kınıyorum."

Kaynak: ANKA

Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'den AP Raporuna Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı

16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:35
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 16:46:02. #7.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti'den AP Raporuna Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.