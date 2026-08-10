İYİ Parti'den Canlı Yayın Talebi - Son Dakika
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İYİ Parti'den Canlı Yayın Talebi

İYİ Parti\'den Canlı Yayın Talebi
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İYİ Parti, 'Kanun Teklifi' görüşmelerinin TRT-3'ten canlı yayınlanmasını talep etti.

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Uğur Poyraz, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin, TRT-3'ten kesintisiz ve eş zamanlı canlı yayımlanmasını talep etti.

İYİ Partili Çömez ve Poyraz tarafından TBMM Başkanlığı'na verilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' Türkiye'nin üniter yapısı, hukuk devleti ilkeleri, kanun önünde eşitlik, yargı bağımsızlığı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve terörle mücadele politikası açısından sakıncalı bir kanun teklifidir. Bu kanun teklifiyle terör suçları ve terör suçunu işleyenler nezdinde birtakım ayrıcalıklı düzenlemelerin yapılması planlanmaktadır.

Bu kanun teklifinin görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu'nun 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 11.00'de başlayacak birleşiminde yapılması kararlaştırılmıştır. Bu karardan ötürü kanun teklifinin görüşmeleri TRT-3'ten canlı yayımlanmayacak, Genel Kurul'un yayınına görüşmeler süresince sadece internet sitesi üzerinden erişilebilecektir. Anayasa'nın 97. maddesinde yer alan 'Görüşmelerin Açıklığı ve Yayımlanması' başlıklı hükme istinaden bu görüşmelerin Türk Milleti tarafından rahatça takip edilebilmesi ve demokratik hukuk devleti ilkeleri esasınca yasama faaliyetlerinin şeffaflık içinde yürütülmesine uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini ve Türk Milleti'ni yakından ilgilendiren bu denli hassas bir konuda düzenlemeler ihtiva eden kanun teklifinin görüşmelerinin TRT-3'ten canlı yayınlanması gerekmektedir.

Genel Kurul görüşmeleri süresince yapılacak bütün konuşmaların, soruların, cevapların, açıklamaların ve oylamaların kamuoyunun huzurunda gerçekleştirilmesi ve milletimizin bilgisine sunulması önem arz etmektedir. Milletimizin kendi adına kullanılan yasama yetkisinin nasıl ve hangi gerekçelerle kullanıldığını hiçbir kesinti ve sınırlama olmaksızın takip edebilmesi sağlanmalıdır.

Açıklanan nedenlerle, 290 Sıra Sayılı 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun' Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmelerinin başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar geçen bütün sürecin, TRT-3'ten ve talep eden tüm yayın platformları üzerinden kesintisiz ve eş zamanlı olarak canlı yayınlanmasının sağlanması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını saygılarımızla arz ederiz."

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Güncel, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Canlı Yayın Talebi - Son Dakika

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