İYİ Parti'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Eleştirisi

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(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, " Türkiye'nin en önemli meselesidir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Behemehal değiştirilmesi gereken de sistemin bizatihi kendisidir. Siyasilerin bunun üzerinde konuşmaları ve Türkiye'nin temel meselesi olan bu meseleyi kişiselleştirmeden aşabilmenin yol haritalarını belirlemesi lazım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmaları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin tartışmalara ilikin bir soruya, "Türkiye'nin en önemli meselesidir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Behemehal değiştirilmesi gereken de sistemin bizatihi kendisidir. Siyasilerin bunun üzerinde konuşmaları ve Türkiye'nin temel meselesi olan bu meseleyi kişiselleştirmeden aşabilmenin yol haritalarının belirlemesi lazım. Beklentisi olan herkese elbette ki saygım vardır ama aslolan Türkiye ve Türk milletidir" yanıtını verdi.