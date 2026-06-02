İYİ Parti'den Hububat Fiyatlarına Tepki

(ANKARA) - İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, açıklanan hububat alım fiyatlarına tepki göstererek çiftçilerin zarar edeceğini belirtti. Ulusoy, "O kadar düşük bir taban fiyat verdiler ki çiftçinin elindeki malı ucuza kapatıp sonra yüksek fiyattan satmak gibi bir tüccarlığa girmiş görünüyorlar" dedi.

İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı hububat alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hububat alım fiyatının, ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 16 bin 500 lira, arpada 12 bin 750 lira olarak tespit edildiğini, ödemelerin de 45 günlük vadede yapılacağının açıklandığını anımsatan Ulusoy, geçen sene ile bu senenin fiyatlarını enflasyonla kıyaslamak için hesap yaptıklarını söyledi.

Geçen seneden bu yana buğdaya yüzde 22 civarında, arpaya ise yüzde 15,5-16 oranında bir artış geldiğini belirten Ulusoy, şöyle konuştu:

"Peki bu tabloyu neyle kıyaslayacağız? Tabii ki enflasyonla kıyaslayacağız. Biliyorsunuz enflasyon yüzde 35'ten aşağı değil. Genel enflasyon yüzde 35 iken buğdaya ve arpaya yüzde 22 ile 16 arasında bir destek fiyat açıklıyorsunuz. Peki neden genel enflasyon diyoruz. Çünkü biz İYİ Parti olarak 'tarım girdi enflasyonu ayrı hesaplanmalı' diyoruz. Mazotu, gübresi, zirai ilacı, tarım işçiliği, amortismanı… Bu noktadan bir hesap daha yaptığımızda tarım girdi enflasyonu belki de yüzde 100 çıkacaktır. Herkes geçen senenin mazot fiyatını da bu senenin fiyatını da biliyor. Herkes başta azotlu gübreler olmak üzere geçen seneki gübre fiyatlarını da bu seneki fiyatları da biliyor. Aynı şey zirai ilaçlar için de geçerli. Hemen hemen hepsinde yüzde 100'e yakın artış var. Ama iktidar arpa ve buğdayda yüzde 22 ile 16 arasında bir artış yaptı. Yani bu ne demektir, maalesef çiftçiyi enflasyona ezdirdiler."

"BAKANLIK DESTEKLEME KONUSUNDA YALAN SÖYLÜYOR"

Kadir Ulusoy, geçen seneden bu yana devam eden destekleme politikalarını da eleştirerek, destekleme olarak ton başına 3 bin lira daha verileceğinin söylendiğini aktardı. Ulusoy, "Destekleme taban fiyat değildir. Destekleme ayrı bir şey. Destekleme paraları da belki bir yıl sonra verilecek. Zaten öyle de oluyor. Desteklemeleri hep bir yıl sonra veriyorlar. Desteklemeler şu anda iki yıldır alan bazlı veriliyor. Yani dekardan 100 kilo alan da 600 kilo alan da aynı parayı alacak. Sen bu durumu tona Türkiye ortalaması bahanesiyle yuvarlayamazsın. Bu alan bazlı bir destek ve belki bir sene sonra veriyorsun bu parayı" dedi.

Bu tip desteklemelerin, taban fiyata dahil edilemeyeceğini, taban fiyata teşvik primi veya fark ödemesinin dahil edilebileceğini söyleyen Ulusoy, "Ton başına ayrıca bir destek verirsen o anlaşılır. Bakanlık destekleme konusunda iki senedir yalan söylüyor. İstatistiği bir yalan olarak kullanıyor" değerlendirmesini yaptı.

Yağışların iyi olduğunu, bu nedenle arpa ve buğdayda bu sene yüksek bir rekolte beklendiğini söyleyen Ulusoy, "Allah'a şükür diyelim. Geçen sene çok daha kötü bir durumdaydık. Arpada 6 milyon ton, buğdayda 17 ton gibi rakamlara düşmüştük. Ancak bu sene Allah verdi, iktidar vermedi" şeklinde konuştu.

Ulusoy, sabahtan bu yana pek çok çiftçiyle görüştüklerini, bir çiftçinin, "Allah verdi, iktidar elimizden aldı" dediğini ifade ederek, "Yani ürün bu sene fena değil, ama iktidar o kadar düşük bir taban fiyat verdi ki bir nevi çiftçinin elindeki malı ucuza kapatıp sonra yüksek fiyattan satmak gibi sanki bir tüccarlığa girmiş gibi görünüyor. Çünkü aynı Bakanlığın ilanında ilk defa böyle bir şey oldu, ekim ayında yapılacak satışlar da ilan edildi" ifadelerini kullandı.

"BAKANLIK ÇİFTÇİLERE 'ZARAR ET' DİYOR"

İYİ Partili Ulusoy, Bakanlığın açıkladığı taban fiyatlarının yeterli olmadığını belirterek, "Ancak bu sene açıklanan fiyatlardan mal alınırsa belki gelecek sene arpa ve buğday eken çiftçi bulamayabiliriz. Çünkü bakanlık, TMO, net olarak 'zarar et' diyor. Bizim yaptığımız araştırmayı Tarım Bakanlığı yapmıyor mu?" diye sordu.

Hemen hemen her yerde, dekarda maliyet analizi yaptıklarını, buğdayda ortalama 19,5 ile 21 lira arasında arpada ise dekar başına yaklaşık 16,5, 17 lira gibi bir maliyet bulunduğuna işaret eden Ulusoy, "Siz bunu göre göre maliyetin altında taban fiyat açıklıyorsanız, Tarım Bakanlığı 'Sen seneye bana buğday falan ekme. Ben zaten Ukrayna'dan, Rusya'dan dünyanın çeşitli yerlerinden buğdayı arpayı alırım' demek istiyor. Dolayısıyla bu duruma bir teşvik birimi ile tedbir alınması lazım" dedi.

İYİ Parti'nin alım fiyatlarına dair teklifini de paylaşan Ulusoy, "Birinci sınıf makarnalık buğday için kilogram başına 21 lira ve artı 3,5 lira teşvik primi ile toplam 24,5 lira, birinci sınıf ekmeklik buğday için 20 lira taban fiyat ve 3,5 lira teşvik primi ile toplam 23,5 lira, birinci sınıf arpa için ise kilogram başına 17 lira ve 2,5 lira teşvik pirimi ile toplam 19,5 lira öneriyoruz. İlave önerimiz var, ton başına verilen desteği bugün, yarın ilan edin çiftçi de mağdur olmasın" diye konuştu.