İYİ Parti\'den istifa eden 100 kişi CHP\'ye katıldı

Isparta'da İYİ Parti'den istifa eden İl Başkanı Hasan Büyükçam'ın da aralarında bulunduğu 100 kişi, törenle CHP'ye katıldı. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta İl Başkanlığı'nda düzenlenen üye katılım töreninde; "CHP, artık Isparta'da her dönem birilerini destekleyen, birileri ile yol yürüyen bir parti değildir. Herkes hesabını kitabını ona göre yapsın. Cumhuriyet Halk Partisi bugün bize güç katan dostlarımız ile beraber artık Isparta'da yeni bir denklem yaratıyor ve bu denklemin sonucunda da halkçı belediyecilik ile tanıştıracağız Ispartalıları" dedi.
Isparta'da İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan 100 kişi için CHP Isparta İl Başkanlığı'nda üye katılım töreni düzenlendi. Aralarında eski İYİ Parti İl Başkanı Hasan Büyükçam, eski Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Börekçi, gençlik ve kadın kolları yönetim kurulu üyelerinin de olduğu üye katılım töreninde konuşan CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, şunları söyledi:
"Bugün hem benim açımdan hem hepimiz açısından Isparta'nın siyasi tarihi açısından çok özel ve önemli bir gün. Bugün sizlerle birlikte Isparta ittifakının ilk adımlarını atıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, artık Isparta'da her dönem birilerini destekleyen birileri ile yol yürüyen bir parti değildir. Herkes hesabını kitabını ona göre yapsın. Cumhuriyet Halk Partisi bugün bize güç katan dostlarımız ile beraber artık Isparta'da yeni bir denklem yaratıyor ve bu denklemin sonucunda da halkçı belediyecilik ile tanıştıracağız Ispartalıları. Isparta'daki konut problemini, trafik problemini, kent yoksulluğunu ve aklınıza gelebilecek birçok konuyu Atakan başkanımızın adaylığı sürecinde buradaki yol arkadaşlarımız ile çözmeye talibiz. Isparta artık, iptal edilen festivallerle kar yağışında elektriğinden ve yollarından mahrum kalan bir şehir olmayacaktır. İşte bu yeni ekip Isparta'ya bu vizyonu kazandıracaktır. Buna gönülden inanıyoruz.
31 Mart'a koşarak gidiyoruz. Sizlerin bize verdiği güçle Isparta Belediyemizi Atakan başkanın önderliğinde kazanmaya hazırız. Tekrar şunu söylüyorum, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel sık sık ifade ediyor; burası baba evidir, baba ocağıdır. Hepiniz baba evine baba ocağına hoş geldiniz."
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