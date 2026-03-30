İYİ Parti'den Memur-Sen'e Sert Tepki - Son Dakika
İYİ Parti'den Memur-Sen'e Sert Tepki

30.03.2026 18:26
Selçuk Türkoğlu, Ali Yalçın'ın Cumhuriyet'e dair sözlerine tepki gösterdi ve eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, "Anadolu, 100 yıllık narkozdan çıkıyor" sözlerine tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ayakta tutan felsefeye hem karşı olup hem devlet memurlarının oluşturduğu bir sendikanın genel başkanı olarak Cumhuriyet'e narkoz diyemezsiniz. Aslında narkozu güç ve iktidarın etkisiyle siz yemişsiniz" dedi.

İYİ Parti Sendikalardan ve Kamu Çalışanlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, "Anadolu, 100 yıllık narkozdan çıkıyor" sözlerine tepki gösterdi.

"Belli ki iktidarın, gücün ve iktidarın şımartmasının o kadar çok narkozunun etkisi altında kalmış"

Selçuk Türkoğlu, "Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhuriyet için '100 yıllık narkoz' dedi. Bu gelenek aslında Cumhuriyetimiz için 100 yıllık reklam arası diyen geleneğin ta kendisidir. Belli ki iktidarın, gücün ve iktidarın şımartmasının o kadar çok narkozunun etkisi altında kalmış ki ne söylediğini bilmiyor. Temsil ettiği 1 milyonun üzerinde kamu çalışanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memurlarıdır.

"Aslında narkozu güç ve iktidarın etkisiyle siz yemişsiniz"

Bu devlet varsa, bu Cumhuriyet varsa, Türkiye Cumhuriyeti ayaktaysa, kamu çalışanları sendikaları vardır ve kamu çalışanı vardır. Onların hak ve menfaatleri için yetkili olduğu bu son dönemlerde hiçbir kazanımın altına imza atamayan Ali Yalçın'ın, söz konusu Cumhuriyet olunca içindeki kini kustuğuna resmen şahit oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ayakta tutan felsefeye hem karşı olup hem devlet memurlarının oluşturduğu bir sendikanın genel başkanı olarak Cumhuriyet'e narkoz diyemezsiniz. Aslında narkozu güç ve iktidarın etkisiyle siz yemişsiniz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Memur-Sen'e Sert Tepki - Son Dakika

Beşiktaş’tan 70 milyon Euro’luk transfer harekatı Beşiktaş'tan 70 milyon Euro'luk transfer harekatı
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
Brezilya’nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

18:57
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
18:38
Kapalıçarşı’dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
18:05
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
17:52
CHP’den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
CHP'den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
