İYİ Parti'den Memur-Sen'e Sert Tepki

İYİ Parti Sendikalardan ve Kamu Çalışanlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, "Anadolu, 100 yıllık narkozdan çıkıyor" sözlerine tepki gösterdi.

Selçuk Türkoğlu, "Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhuriyet için '100 yıllık narkoz' dedi. Bu gelenek aslında Cumhuriyetimiz için 100 yıllık reklam arası diyen geleneğin ta kendisidir. Belli ki iktidarın, gücün ve iktidarın şımartmasının o kadar çok narkozunun etkisi altında kalmış ki ne söylediğini bilmiyor. Temsil ettiği 1 milyonun üzerinde kamu çalışanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memurlarıdır.

Bu devlet varsa, bu Cumhuriyet varsa, Türkiye Cumhuriyeti ayaktaysa, kamu çalışanları sendikaları vardır ve kamu çalışanı vardır. Onların hak ve menfaatleri için yetkili olduğu bu son dönemlerde hiçbir kazanımın altına imza atamayan Ali Yalçın'ın, söz konusu Cumhuriyet olunca içindeki kini kustuğuna resmen şahit oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ayakta tutan felsefeye hem karşı olup hem devlet memurlarının oluşturduğu bir sendikanın genel başkanı olarak Cumhuriyet'e narkoz diyemezsiniz. Aslında narkozu güç ve iktidarın etkisiyle siz yemişsiniz."