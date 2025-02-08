İYİ Parti'den PKK ve Kürt Sorunu Açıklaması

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Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, "Türk milletinin Kürtlerle sorunu yok, olamaz da; Biz Kürtlerle, akrabayız, ortağız, komşuyuz kardeşiz. Ancak iktidar 'Kürt sorunu' diyerek ilk hatayı yapıyor. Sorunu PKK ile görüşerek, PKK'yı Kürtlerin sahibi durumuna sokarak ikinci hatayı yapıyor. Bu çok vahim bir durumdur, geri dönülmez ise ilerde büyük bedel öderiz" dedi.

İY Partili Adnan Şefik Çirkin, MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli'nin terör örgüt PKK'nın Lider CAbdulah Öcalan' ayönelik çağrısının arıdndan başlayan sürece ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

" AK Parti'nin süreci yanlış yönettiğini ve İmralı'daki terörist başının silah bırakma çağrısının Kandil'de yanıt bulamayacağını" ileri süren Çirkin, şu görüşleri dile getirdi:

"Ortada 'silah bırakırım' diyen yok"

"Görülen o ki İmralı'nın yapacağı 'silah bırakma' çağrısının PKK'da bir karşılığı olmayacak. Çünkü PKK sözde Yürütme Komite Üyesi Murat Karayılan'ın açıklaması bunu gösteriyor. Bölücü kaynaklara açıklama yapan Karayılan özetle; 'Tek bir çağrıyla bu iş bitmez', 'Videolu çağrıyla bir şey olmaz', 'Önce ateşkes gereklidir', 'İmralı'da tecritten yapılan çağrı geçersiz', 'Türk devleti soykırımcıdır', 'Bizde önder Apo'dur karşı tarafta önder yok', 'Ben kimseye silah bırak demem'. Bunları diyor terörist Karayılan. Yani ortada silah bırakırım diyen yok, tam tersi İmralı da çağrı yapsa bırakmayız diyorlar. İşte geldiğimiz nokta bu. Oysa aylardır Türkiye buna hazırlanmıştı.

"AK Parti Hükümeti bir an evvel bu yanlıştan dönmelidir"

Biz İYİ Parti olarak başından beri bunun böyle olacağını defalarca söyledik. Bu sürecin diğer süreçler gibi örgütün taraftarlarını şımarıklığa iteceğine, moral vereceğine dikkat çektik. Görüldüğü gibi şimdiden gemi azıya almaya başladılar bile. İktidar yanlısı anlı şanlı yorumcular başlarda 'Örgüt zaten bitmiş bu onlar için de bir kurtuluş, bu çağrıyı hemen kabul edecekler' diye konuşuyorlardı. Hani Nerde? Şimdi umarız biraz da olsa utanıyorlardır. AK Parti Hükümeti bir an evvel bu yanlıştan dönmelidir. Teröristler açıkça 'ana dilde eğitim isteriz, devlet isteriz' diyor. Eşkıya ile, alçakla masaya oturmanın bedeli budur işte.

"İktidar, PKK'yı Kürtlerin sahibi durumuna sokarak ikinci hatayı yapıyor"

Türk milletinin Kürtle sorunu yok, olamaz da...Biz Kürtlerle, akrabayız, ortağız, komşuyuz kardeşiz. Ancak iktidar 'Kürt sorunu' diyerek ilk hatayı yapıyor. Sorunu PKK ile görüşerek, PKK'yı Kürtlerin sahibi durumuna sokarak ikinci hatayı yapıyor. Bu çok vahim bir durumdur, geri dönülmez ise ilerde büyük bedel öderiz. Bunlara güven olmaz diyoruz anlamıyorlar. Bundan evvelki çözüm süreci hendekte bitmedi mi? 800'e yakın evladımıza mal olmadı mı? DEM Parti'yle, İmralı ile masaya oturulur mu? Hani sayın Erdoğan sürecin başında 'örgütle muhatap olunmayacak, Kürtlerle muhatap olunacak' diyordu? Peki bu yapılan ne o zaman? AK Parti Sözcüsü sayın Ömer Çelik, 'Apo silah bırakma çağrısı yapsın' diyor. Koca devlet buna mı muhtaç oldu? Son olarak bu yapılanlar milli refleksi zayıflatır ve sonunda tüketir, işte o zaman devlet zaafa uğrar, savunmasız hale gelir. Hükümet aklını başına almalı."