İYİ Parti'den PKK ve Kürt Sorunu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İYİ Parti'den PKK ve Kürt Sorunu Açıklaması

Adnan Şefik Çirkin, 'Kürtlerle sorunumuz yok, PKK'yı meşrulaştırmak büyük bir hata' dedi.

08.02.2025 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, "Türk milletinin Kürtlerle sorunu yok, olamaz da; Biz Kürtlerle, akrabayız, ortağız, komşuyuz kardeşiz. Ancak iktidar 'Kürt sorunu' diyerek ilk hatayı yapıyor. Sorunu PKK ile görüşerek, PKK'yı Kürtlerin sahibi durumuna sokarak ikinci hatayı yapıyor. Bu çok vahim bir durumdur, geri dönülmez ise ilerde büyük bedel öderiz" dedi.

İY Partili Adnan Şefik Çirkin, MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli'nin terör örgüt PKK'nın Lider CAbdulah Öcalan' ayönelik çağrısının arıdndan başlayan sürece  ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

" AK Parti'nin süreci yanlış yönettiğini ve İmralı'daki terörist başının silah bırakma çağrısının Kandil'de yanıt bulamayacağını" ileri süren Çirkin, şu görüşleri dile getirdi:

"Ortada 'silah bırakırım' diyen yok"

"Görülen o ki İmralı'nın yapacağı 'silah bırakma' çağrısının PKK'da bir karşılığı olmayacak. Çünkü PKK sözde Yürütme Komite Üyesi Murat Karayılan'ın açıklaması bunu gösteriyor. Bölücü kaynaklara açıklama yapan Karayılan özetle; 'Tek bir çağrıyla bu iş bitmez', 'Videolu çağrıyla bir şey olmaz', 'Önce ateşkes gereklidir', 'İmralı'da tecritten yapılan çağrı geçersiz', 'Türk devleti soykırımcıdır', 'Bizde önder Apo'dur karşı tarafta önder yok', 'Ben kimseye silah bırak demem'. Bunları diyor terörist Karayılan. Yani ortada silah bırakırım diyen yok, tam tersi İmralı da çağrı yapsa bırakmayız diyorlar. İşte geldiğimiz nokta bu. Oysa aylardır Türkiye buna hazırlanmıştı.

"AK Parti Hükümeti bir an evvel bu yanlıştan dönmelidir"

Biz İYİ Parti olarak başından beri bunun böyle olacağını defalarca söyledik. Bu sürecin diğer süreçler gibi örgütün taraftarlarını şımarıklığa iteceğine, moral vereceğine dikkat çektik. Görüldüğü gibi şimdiden gemi azıya almaya başladılar bile. İktidar yanlısı anlı şanlı yorumcular başlarda 'Örgüt zaten bitmiş bu onlar için de bir kurtuluş, bu çağrıyı hemen kabul edecekler' diye konuşuyorlardı. Hani Nerde? Şimdi umarız biraz da olsa utanıyorlardır. AK Parti Hükümeti bir an evvel bu yanlıştan dönmelidir. Teröristler açıkça 'ana dilde eğitim isteriz, devlet isteriz' diyor. Eşkıya ile, alçakla masaya oturmanın bedeli budur işte.

"İktidar, PKK'yı Kürtlerin sahibi durumuna sokarak ikinci hatayı yapıyor"

Türk milletinin Kürtle sorunu yok, olamaz da...Biz Kürtlerle, akrabayız, ortağız, komşuyuz kardeşiz. Ancak iktidar 'Kürt sorunu' diyerek ilk hatayı yapıyor. Sorunu PKK ile görüşerek, PKK'yı Kürtlerin sahibi durumuna sokarak ikinci hatayı yapıyor. Bu çok vahim bir durumdur, geri dönülmez ise ilerde büyük bedel öderiz. Bunlara güven olmaz diyoruz anlamıyorlar. Bundan evvelki çözüm süreci hendekte bitmedi mi? 800'e yakın evladımıza mal olmadı mı? DEM Parti'yle, İmralı ile masaya oturulur mu? Hani sayın Erdoğan sürecin başında 'örgütle muhatap olunmayacak, Kürtlerle muhatap olunacak' diyordu? Peki bu yapılan ne o zaman? AK Parti Sözcüsü sayın Ömer Çelik, 'Apo silah bırakma çağrısı yapsın' diyor. Koca devlet buna mı muhtaç oldu? Son olarak bu yapılanlar milli refleksi zayıflatır ve sonunda tüketir, işte o zaman devlet zaafa uğrar, savunmasız hale gelir. Hükümet aklını başına almalı."

Kaynak: ANKA

Adnan Şefik Çirkin, Milletvekili, İYİ Parti, Politika, Hükümet, Güncel, Hatay, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'den PKK ve Kürt Sorunu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:08 Putin’e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 23:16:17. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti'den PKK ve Kürt Sorunu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.