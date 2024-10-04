İYİ Parti'den Suriyelilere Vatandaşlık İptali Davası

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İYİ Parti, Suriyelilere verilen vatandaşlıkların iptal edilmesi için Danıştay ve Ankara İdare Mahkemesi'ne açtığı davaların dilekçelerini partinin web sayfasından paylaşarak, vatandaşlara aynı taleple hukuki başvurularını yapmaları çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, döviz ve gayrimenkul alımı karşılığında Suriyelilere verilen vatandaşlıkların iptali için Ankara İdare Mahkemesi ve Danıştay'da dava açtıktan sonra İYİ Parti'den yeni bir hamle daha geldi. İYİ Parti, tüm vatandaşların benzer girişimlerde bulunmaları adına partinin web sayfasından Danıştay ve Ankara İdare Mahkemesi'ne sunulan dilekçeleri kamuoyu ile paylaştı.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dün olduğu gibi bugün de 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır!' Biz İYİ Parti olarak Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun öncülüğünde, sığınmacı ve kaçaklar konusunda hukuki zeminde ve somut bir adım attık. Sizler de yabancılara satılmış vatandaşlıklar ve Suriyeli sığınmacıların kanunlara aykırı şekilde mülk edinerek elde ettikleri vatandaşlıkların iptali için hukuki başvurunuzu aşağıdaki örnek dilekçelerle yapabilirsiniz. https://iyiparti.org.tr/milli-guvenligimizi-sinirlarimizi-egemenlik-haklarimizi-hedef-alan-bu-tehdidin-bertarafina-calismak-milli-bir-gorevdir" ifadelerine yer verildi.