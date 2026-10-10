İYİ Parti, fon soruşturmasında ihmali olanlar hakkında suç duyurusu yaptı - Son Dakika
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İYİ Parti, fon soruşturmasında ihmali olanlar hakkında suç duyurusu yaptı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, fon soruşturmasında ihmali bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yaptıklarını bildirdi. Emek Çalıştayı'nda asgari ücretin geçim için yetersizliğini ve gençlerin işsizlik sorununu dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Milletimizin parasının çalınmasına göz yummayacağız. İYİ Parti olarak ihmali ve sorumluluğu bulunan herkes hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Dervişoğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen "İYİ Gelecek İçin Emek Çalıştayı"ndaki konuşmasında, dünya emek tarihinin en büyük kırılmalarından birinin yaşandığı bir süreçte olduklarını ve dünyanın her yerinde çalışma hayatının yeniden tanımlandığını belirtti.

Dünyanın büyük bölümünde, pandemiden sonra enflasyonun yüzde 2-3 seviyesinde olduğunu dile getiren Dervişoğlu, Türkiye'nin eylülde açıklanan enflasyon oranının yüzde 29,73 olduğunu söyledi.

Asgari ücretin ailelerin geçimini sağlamada yetersiz kaldığını vurgulayan Dervişoğlu, gençlerin de işsizlik sorunuyla karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Müsavat Dervişoğlu, "Asgari ücret açlık sınırına doğru giderken ortalama ücretler de asgari ücrete doğru eriyor. Bu erime demokrasinin vazgeçilmezi olan orta sınıfı da yok ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kamuda çalışanların çalışma şartları ve ücretlerinin de önemli kriterler olduğunun altını çizen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"2002-2026 dönemine bu kriterler çerçevesinde baktığımızda, karşımıza yalnızca büyüyen bir kamu istihdamı değil aynı zamanda yapısı önemli ölçüde değişmiş bir kamu personel yönetimi ortaya çıkmaktadır. 2002'de kamu kesiminde istihdam edilen kişi sayısı yaklaşık 2,7 milyonken 2026'nın ikinci yarısı itibarıyla bu sayı 5 milyon 400 binin üzerine çıkmıştır. Son 25 yılda ülkemizde kamu istihdamının mutlak büyüklüğü artmıştır. Ancak bu artışın tamamını memur alımı şeklinde okumak yanlıştır. Çünkü aynı dönemde kamu personel sisteminin yapısı da değişmiştir."

"Milletin sırtına yıkılmasına izin vermeyeceğiz"

Müsavat Dervişoğlu, emekli maaşlarının düşük olduğuna işaret ederek, "Yıllarca yüksek prim ödemiş emekliyle neredeyse hiç prim ödememiş olan aynı tabana doğru itilmiş ve sıkıştırılmıştır. Adalet en düşükte eşit demek değildir." ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Dervişoğlu, "Bu işin peşini bırakmayacağız. Milletimizin parasının çalınmasına göz yummayacağız. İYİ Parti olarak ihmali ve sorumluluğu bulunan herkes hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu dosyanın birkaç fon yöneticisinin tutuklanmasıyla kapatılmasına, faturanın yine milletin sırtına yıkılmasına asla izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, fon soruşturmalarının "magazin boyutuyla" meşgul olmadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"TBMM'de konuyla ilgili siyasi partilerin eşit sayıda üyeyle katıldığı komisyon kurulması hususunda ısrarımızı sürdüreceğiz. Bütün bu bilgi kirliliğinin sebebi de bu süreci yönetenler. Konuyla alakalı herhangi bir genel başkan yardımcısının, herhangi bir bakanın ya da bakan yakınlarının, bürokraside yüksek makamları işgal etmiş olanların bu işle ilgisi ve ilişkisi olup olmadığı hususunu açıklaması gereken mekanizma, hükümet yetkilileri ve onlara bağlı bürokratik kanallardır."

Dervişoğlu, meseleyi sistemsel bir problem olarak gördüklerini, bunu mümkün hale getirebilecek aykırılıkları doğru biçimde tarif etmeye gayret edeceklerini vurgulayarak, işlenen suçun masumiyet karinesi üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
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