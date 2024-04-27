İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, Kurultayda Konuştu - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, Kurultayda Konuştu

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, Kurultayda Konuştu

İYİ Parti Genel Başkan adayı Günay Kodaz, partisinin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda konuşma yaparken salondakilerin dışarı çıkmaya başlamasıyla neredeyse boş bir salona hitap etti. Kodaz, konuşmasında partideki adaletsizlikleri ve kadın hareketi denilen partide sürekli yok sayıldığını dile getirdi. Konuşmanın ardından delegeler genel başkanlık seçimi için oy kullanmaya başladı.

27.04.2024 17:18
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HABER: MERVE GÜVEN- OGÜN AKKAYA/ KAMERA: ONUR BİNGÖL

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan adayı Günay Kodaz, partisinin  5. Olağanüstü Kurultayı'nda konuştu. Kodaz, konuşmasına başlarken salondakiler dışarı çıkmaya başladı. Neredeyse boş salona konuşan Kodaz, "Partimizde bir çok haklı ses susturulmuştur. Genel başkan adayı olmak ve bu konuşmayı yapmak yasal hakkım olduğu halde hukuk mücadelesi vermek zorunda bırakıldım. Tek kadın aday olarak, kadın hareketi denilen partide sürekli yok sayıldım" dedi. Adayların konuşmasının ardından genel başkanlık seçimi için delegeler oy kullanmaya başladı.

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultay'ı ATO Congresium'da devam ediyor. Seçimli kurultayda genel başkanlığa aday olan Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, konuşma yaptı. Partimizi masa başında kurmadık" diyen Kodaz, özetle şunları kaydetti:

"Tüm kurucu kadrolarımızı sayacağız, seveceğiz. Hiçkimsenin adaletsizliğe uğramasına izin vermeyeceğiz. 31 Mart seçimlerinde aldığımız sonuçlar ne sizleri ne bizleri memnun etmemiştir. Genel merkezimiz doğru politikalar oluşturamazsa bütün gayret ve politikalarımız partimizi iktidara taşımaya yetmemektedir. Yorgun yöneticileri ısrarla partinin başında tutacak mıyız, kimsesizlerin sesi olmaktan vaz geçecek miyiz, asla bunu yapmayacağız. İlk seçimde hem cumhurbaşkanlığını kazanacağız hem de TBMM'nin sandalyelerini siz 'İYİ'lerle dolduracağız.

Kurultay sürecimizde öz eleştiri yapmamız zaruridir. Partimizde istişare ve parti içi demokrasi eksikliği vardı. Partimizde bir çok haklı ses susturulmuştur. Genel başkan adayı olmak ve bu konuşmayı yapmak yasal hakkım olduğu halde hukuk mücadelesi vermek zorunda bırakıldı. Tek kadın aday olarak, kadın hareleti denilen partide sürekli yok sayıldım. Biz bu partiyi şahıslara kurmakdık, bu partiyi Türk milletine ve Türk milletiyle kurduk.

Günay Kodaz, konuşmaya başlamasının ardından deleglere salonu terketmeye başladı. Coşkusuz bir kitleye hitap eden Kodaz, konuşmasını sürdürürken Kurultay Divanınca konuşma süresini aştığı gerekçesiyle uyarıldı.

Kodaz'ın konuşmasının ardından 4 adayın yarıştığı genel başkanlık seçimleri için sandıklar kuruldu ve delegeler oy kullanmaya başladı.

Kurultayda, daha sonra parti organları için seçim yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, Kurultayda Konuştu - Son Dakika

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