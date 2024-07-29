İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan: AKP Ne Çocukları Ne de Hayvanları Seviyor

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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin "Çocukların istismar edildiği tarikatları görmezden gelenler, şimdi çocukları öne sürerek hayvanları öldürmek istiyor. AKP ne çocukları ne de hayvanları seviyor… Gözetilen tek amaç toplumu kutuplaştırmak ve can dostlarımızı bu alçak plana yem etmek" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin derhal geri çekilmesi gerektiğini vurgulayan İYİ Partili Aslan, şunları söyledi:

"21. yüzyıl şartları altında sokak hayvanları sorununun üstesinden katliam yapmadan da gelebiliriz"

" Türkiye'de sokak köpekleri ile ilgili bir sorunun olduğu yadsınmaz gerçek. Ancak bu sorunun çözümü masum canları katletmekten geçmiyor. İktidarın köpekleri katletmek için öne sürdüğü en kuvvetli argümanı çocuklar ve onların sağlığı. Çocuklar hepimizin göz bebeği. Evlatlarımızı da, Allah'ın verdiği canı taşıyan hayvanları da seviyoruz. AKP her zaman olduğu gibi çağın gerekliliklerinden uzakta, dünyanın yüzyıllar önceki haline öykünüyor. Toplumu, canlılar arasında bir seçim yapmaya zorluyor. Oysa 21. yüzyıl şartları altında sokak hayvanları sorununun üstesinden katliam yapmadan da gelebiliriz."

İYİ Partili Aslan, Meclis'te çocuklar lehine sunulan önergelerin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Biz çocukları da çok seviyoruz, köpekleri de"

"AKP ne çocukları, ne de hayvanları seviyor. İYİ Parti olarak depremde kaybolan çocukların araştırılması için önerge sunduk; ilk reddeden AKP oldu. Çocukların istismar edildiği tarikatları görmezden gelenler, çocukların yararına sunulan önergeleri utanmadan reddedenler şimdi çocukları öne sürerek hayvanları öldürmek istiyor. Biz çocukları da çok seviyoruz, köpekleri de..."

Sahipsiz hayvanlarla ilgili soruna yönelik önerilerinden bahseden Aslan, oluşturulacak eylem planı ile sekiz ay gibi kısa bir sürede sorunun çözüleceğini söyledi. Aslan sözlerini, şöyle noktaladı:

"AKP ve ortakları bu yanlıştan dönene dek mücadele etmeye devam edeceğiz"

"İYİ Parti olarak defalarca uyarılarımızı yaptık. Bu sorunun çözümü için oldukça akılcı yollar var. Kamu kurumları, veteriner hekimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve hayvanseverlerin yürüteceği ortak iş birliği ile bir eylem planı oluşturulması gerekiyor. Hayvanların seri bir şekilde kısırlaştırılması, hayvan ticaretinin yasaklanması ve yaptırımlara bağlanması ile zaten büyük bir yol katedilmiş olacaktır. Ardından rehabilitasyon süreçleri ile barınaklar devreye girecektir. İYİ Parti Gençlik Kolları'na bağlı faaliyet göstererek 'İYİ PATİ' ve gönüllüleri de süreç boyunca aktif rol almaya hazırdır. AKP ve ortakları bu yanlıştan dönene dek mücadele etmeye devam edeceğiz."