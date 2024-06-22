İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni vergi paketini eleştirdi - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni vergi paketini eleştirdi

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan, Hazine ve Maliye Bakanlığı\'nın yeni vergi paketini eleştirdi

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni vergi paketini 'çılgın proje' olarak nitelendirerek, gençleri hedef aldığını ve gençliğin yaşaması için bu sistemin durdurulması gerektiğini belirtti. Aslan, yeni vergi paketinin emeğiyle geçinen milyonları uçuruma sürüklemeyi hedeflediğini ve gençlerin okul masraflarını çıkarmak için çalıştığını, bu nedenle gençlerin daha da zor duruma düşeceğini ifade etti. Ayrıca Aslan, vergi paketinin asıl amacının yanlış ekonomi politikasının sonuçlarını halka fatura etmek olduğunu ve bu sistemin gençliği hedef aldığını vurguladı.

22.06.2024 14:18
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve Gençlik Yapılanmasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni vergi paketi hazırlığını 'çılgın proje' olarak nitelendirdi. Aslan, "Bu çılgın projenin mimarı gibi görünen Mehmet Şimşek, benzer hikayelerinden bildiğimiz 'Deli Dumrul'un pabucunu dama atacak gibi görünüyor. En çok da gençliği hedef alan bu 'Deli Dumrul' sistemini birlikte durduralım. Durduralım ki gençlik yaşasın" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı ve kanun teklifine dönüştürülmesi beklenen yeni vergi paketine bir tepki de İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan'dan geldi. Yeni vergi paketini 'çılgın proje' olarak nitelendiren Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Emeğiyle geçinen milyonları uçuruma sürüklemeyi hedefliyor ama en çok da gençleri"

"Bu uygulamalar zinciri ülkemizde emeğiyle geçinen milyonları uçuruma sürüklemeyi hedefliyor ama en çok da gençleri. Bunun nedeni çok açık. Okul masraflarını çıkarmak için, harçlığını çıkarmak için motokuryelik yapanlar çoğunlukla gençler, garsonluk yapan çoğunlukla gençler, dünyayı ve hayatı tanıması en çok gereken yine gençler. Siz ne yapıyorsunuz peki? Öğrencinin, çalışma hayatına daha yeni başlamış, bir birikimi henüz olmayan gençleri hançerliyorsunuz. Düşünsenize, motokuryelik ve garsonluk yaparak harçlığını çıkarıp geçimini sağlayan, biriktirdikleriyle de yılda bir-iki ülke görmeyi arzu eden bir genç için ölüm yasası bu.

"Yanlış tercihlerin sonuçlarının yine dönüp dolaşıp halka fatura edilmesinden başka bir şey değildir"

Bu yolla Mehmet Şimşek'in toplamayı arzu ettiği para, iktidar yandaşı 3-5 inşaat şirketinin son 10 yılda 128 kez affedilip silinen vergilerinin yanında devede kulaktır. Baktığımızda, asıl niyetini bildiğimiz kimi gazete ve televizyonlar, bu vergi paketini çok olumlu bir şeymiş gibi sunuyor, hatta 'nihayet vergide adalet' gibi kafiyeli kafiyeli duyuruyor ama aslında olan şey yanlış ekonomi politikasının sonuçlarının, yanlış tercihlerin sonuçlarının yine dönüp dolaşıp halka fatura edilmesinden başka bir şey değildir. Böyle abuk subuk bir sistem dünyada görülmüş şey değil!

"En çok da gençliği hedef alan bu 'Deli Dumrul' sistemini birlikte durduralım"

Gençlerimiz üniversiteyi bitirdiklerinde doğrudan 'diplomalı işsizler' kervanına katılıyor. Gençlerin artık diploması, aldığı eğitim sayesinde geçimini sağlayabileceğine dair bir umudu kalmadı. Çoğu daha okurken başlıyor motokuryeliğe, garsonluğa. Bunun üstüne bir de okul harçlığına da ortağız, aldığın simide de ortağız, yurt dışına da çıkacak olursan bir ayak bastı paranı alırız demek gençliğe 'siz yaşamayın' demektir. O nedenle en çok da gençliği hedef alan bu 'Deli Dumrul' sistemini birlikte durduralım. Durduralım ki gençlik yaşasın…"

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni vergi paketini eleştirdi - Son Dakika
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