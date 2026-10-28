İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 103. yıl mesajında \'kutlu emanet\' vurgusu yaptı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavvat Dervişoğlu, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet, büyük önderin liderliğinde, Türk Milleti'nin eseridir. Bizim için kutlu bir emanettir. O emaneti yaşatmak ve yükseltmek de her birimizi eşit, hür ve onurlu vatandaş kılan Cumhuriyete karşı vazgeçilmez borcumuzdur" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Büyük Türk Milleti, İşgal altındaki bir ülkede, bağımsızlık ateşini yakarak yola çıkan kahramanlarımızın, dünyaya ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti bugün 103 yaşında.

Cumhuriyetimizin temelleri, tarihin gördüğü en şanlı bağımsızlık mücadelesi ile atılmıştır. Bu muhteşem eser sadece bir yönetim biçimi değil, adaletin, eşitliğin ve insan onurunun en büyük güvencesi olan hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçmesidir. Egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim eden bu ideal, demokrasinin ışığı ile yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Tam bağımsız bir devlet olmanın gururunu yaşarken, her bir yurttaşın hak ve özgürlüklerini koruyacak hukuk sistemi ve demokratik değerlerimiz, Cumhuriyetimizin en güçlü kalkanıdır. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, millet iradesini her şeyin üzerinde tutmak ve adaletten asla ödün vermemektir.

Aziz Milletim; Cumhuriyetin kurucu felsefesi Türk Milliyetçiliği'dir. Bu yüzden, milliyetçiliği yok sayan bir cumhuriyetçilik anlayışı ne kadar sığ ise Cumhuriyete sırtını dönen milliyetçilik de o kadar hükümsüzdür. Cumhuriyet, büyük önderin liderliğinde, Türk Milleti'nin eseridir. Bizim için kutlu bir emanettir. O emaneti yaşatmak ve yükseltmek de her birimizi eşit, hür ve onurlu vatandaş kılan Cumhuriyete karşı vazgeçilmez borcumuzdur. Birinci vazifemizden asla taviz veremeyiz. Unutulmamalıdır ki yedi düvel üzerimize yürürken; başımızı eğmedik, kimseden izin istemedik, kimseye izin vermedik. Cumhuriyet, teslim olmamaktır! Adımızı söyledik, sözümüzü dinlettik, hükmümüzü verdik. Cumhuriyet, lütuf beklememektir! Bedelini ödedik, hakkımızı aldık, kaderimizi çizdik. Cumhuriyet, mesul olmaktır! Cumhuriyet mucizesinin mimarları, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü yaşı kutlu, ömrü daim olsun. Yaşasın Millet, Yaşasın Cumhuriyet!"