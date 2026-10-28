İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 103. yıl mesajında 'kutlu emanet' vurgusu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 103. yıl mesajında 'kutlu emanet' vurgusu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 103. yıl mesajında \'kutlu emanet\' vurgusu yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavvat Dervişoğlu, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutladı. Dervişoğlu, mesajında Cumhuriyet'in 'kutlu bir emanet' olduğunu ve 'teslim olmamak' anlamına geldiğini belirterek bu emaneti yaşatmanın vazgeçilmez bir borç olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavvat Dervişoğlu, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet, büyük önderin liderliğinde, Türk Milleti'nin eseridir. Bizim için kutlu bir emanettir. O emaneti yaşatmak ve yükseltmek de her birimizi eşit, hür ve onurlu vatandaş kılan Cumhuriyete karşı vazgeçilmez borcumuzdur" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Büyük Türk Milleti, İşgal altındaki bir ülkede, bağımsızlık ateşini yakarak yola çıkan kahramanlarımızın, dünyaya ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti bugün 103 yaşında.

Cumhuriyetimizin temelleri, tarihin gördüğü en şanlı bağımsızlık mücadelesi ile atılmıştır. Bu muhteşem eser sadece bir yönetim biçimi değil, adaletin, eşitliğin ve insan onurunun en büyük güvencesi olan hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçmesidir.  Egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim eden bu ideal, demokrasinin ışığı ile yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Tam bağımsız bir devlet olmanın gururunu yaşarken, her bir yurttaşın hak ve özgürlüklerini koruyacak hukuk sistemi ve demokratik değerlerimiz, Cumhuriyetimizin en güçlü kalkanıdır. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, millet iradesini her şeyin üzerinde tutmak ve adaletten asla ödün vermemektir.

Aziz Milletim; Cumhuriyetin kurucu felsefesi Türk Milliyetçiliği'dir. Bu yüzden, milliyetçiliği yok sayan bir cumhuriyetçilik anlayışı ne kadar sığ ise Cumhuriyete sırtını dönen milliyetçilik de o kadar hükümsüzdür. Cumhuriyet, büyük önderin liderliğinde, Türk Milleti'nin eseridir. Bizim için kutlu bir emanettir. O emaneti yaşatmak ve yükseltmek de her birimizi eşit, hür ve onurlu vatandaş kılan Cumhuriyete karşı vazgeçilmez borcumuzdur. Birinci vazifemizden asla taviz veremeyiz. Unutulmamalıdır ki yedi düvel üzerimize yürürken; başımızı eğmedik, kimseden izin istemedik, kimseye izin vermedik. Cumhuriyet, teslim olmamaktır! Adımızı söyledik, sözümüzü dinlettik, hükmümüzü verdik. Cumhuriyet, lütuf beklememektir! Bedelini ödedik, hakkımızı aldık, kaderimizi çizdik. Cumhuriyet, mesul olmaktır! Cumhuriyet mucizesinin mimarları, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü yaşı kutlu, ömrü daim olsun. Yaşasın Millet, Yaşasın Cumhuriyet!"

Kaynak: ANKA
İYİ PartiPolitika29 EkimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
1916’da Sibirya’ya esir götürülen Sivaslı yüzbaşının hatıraları torunuyla buluştu 1916'da Sibirya'ya esir götürülen Sivaslı yüzbaşının hatıraları torunuyla buluştu
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Trabzon’da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu
Ağrı’da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü Ağrı'da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
20:51
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
20:18
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 23:25:53. #.0.2#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 103. yıl mesajında 'kutlu emanet' vurgusu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android