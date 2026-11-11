İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Antalya\'da iklim krizi için STK\'larla buluştu

(ANTALYA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iklim kriziyle mücadele, ekolojik uyum, sürdürülebilir çevre politikalarına ilişkin ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Antalya'da bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iklim kriziyle mücadele, ekolojik uyum, sürdürülebilir çevre politikaları hakkında ortak akıl üretmek ve somut işbirliği olanaklarını geliştirmek amacıyla konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Antalya'da bir otelde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi Dervişoğlu kısa bir açılış konuşması yaptı. Dervişoğlu, "Biz buradan edindiğimiz bilgileri üzerinde hemfikir olduğumuz konularla alakalı yapılması gerekenleri yerine getirebilmek adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getireceğiz. Onun için bugün burada sizlerin söyledikleri bizim açımızdan son derece önemli. Bu meselede çevrecinin itirazı, turizmcinin hesabı, üreticinin ihtiyacı birbirine ters düşebilir. Siyasetin ve siyasetçinin görevi de tam orada başlar. Güçlü olanı kayırmadan gerekçesi açık ve hesabı sorulabilir kararlar almaktır siyasetçinin görevi. Burada duyduklarımızdan hangisini meclise taşıyacağımızı, hangi kararın peşine düşeceğimizi sizlerle birlikte belirlemek istiyoruz" dedi.