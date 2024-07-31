İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İsrail'in İran'da gerçekleştirdiği suikastı kınadı

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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " İsrail'in komşumuz İran'ın toprak bütünlüğünü de ihlal edecek şekilde HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirdiği suikastı kınıyoruz" dedi.

Dervişoğlu, Tahran'da uğradığı bir suikast sonucu öldürülen Hamas Lideri Haniye için başsağlığı mesajı yayınladı. Dervişoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"İsrail'in komşumuz İran'ın toprak bütünlüğünü de ihlal edecek şekilde HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirdiği suikastı kınıyoruz. Filistin halkının bölgemizin ayrılmaz bir unsuru olmaya devam edeceğini hatırlatır ve yaşanmakta olan tırmanmanın yeni coğrafyalara sıçramadan soğukkanlı bir yaklaşımla yatışması için elden gelen her imkanın değerlendirilmesinin gerektiğine inanıyoruz. Bu çağrımızın yakın ve uzak coğrafyamızdaki tüm siyasetçiler nezdinde yankı bulmasını, söylem ve eylemlerine yansımasını dileriz."