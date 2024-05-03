İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 3 Mayıs Türkçüler Günü\'nü kutladı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu büyük mücadelenin bayraktarı olarak bizler, 3 Mayıs şuuruyla, Türk devletini, Türk milletini ve Türk kültürünü her alanda yükseltme idealinden asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, 3 Mayıs Türkçüler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Türk milletinin varoluş mücadelesini temsil eden 3 Mayıs Türkçüler Günü, şanlı bir yolculuğun ve şanlı bir uyanışın vücut bulmuş halidir. Bu büyük mücadelenin bayraktarı olarak bizler, 3 Mayıs şuuruyla, Türk devletini, Türk milletini ve Türk kültürünü her alanda yükseltme idealinden asla vazgeçmeyeceğiz. 3 Mayıs Türkçüler Günü'müz kutlu olsun."