İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ayrılanlara geri dönme çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ayrılanlara geri dönme çağrısı yaptı

Geniş Video İzle

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildikten sonra yaptığı ilk grup toplantısında, partiye ayrılanlara geri dönme çağrısı yaptı. Dervişoğlu, ayrılanlara 'küskünlükleri sonlandıralım' diyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

08.05.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildikten sonraki ilk grup toplantısında, "küskünlere" partiye geri dönme çağrısı yaptı.

İyi Parti'nin 27 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultayında genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısına ilk kez genel başkan olarak katıldı. İYİ Parti'den bugüne kadar ayrılanlara "küskünlükleri sonlandıralım" çağrısı yapan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"İYİ partimizin genel başkanı olarak buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 yıllık siyasi hareketimiz içerisinde büyük mücadeleler vermiş şu ya da bu sebeple partimizle yollarını ayırmış ama bizlerle olan gönül ve ülkü bağını asla kaybetmemiş dava ve yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Iyi Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir. Gelin yaralarımızı birbirimize sarılarak saralım. Gelin küskünlükleri sonlandıralım.  Gelin haklıya hakkını hep birlikte teslim edelim. ve mücadelemize her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam edelim. Gelin hep birlikte yeniden mavi gökü çadır güneşi  bayrak eyleyelim. İşte bakın  millet bizi çağırıyor. Sadece kapılarımız değil, kollarımızla, gönüllerimiz de milletimize ardına kadar açıktır."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ayrılanlara geri dönme çağrısı yaptı
Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ayrılanlara geri dönme çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:30 “Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor“ diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu "Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor" diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu
11:22 Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:02 Sezonu kapattı Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli’ye 5 maç ceza Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:15:16. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ayrılanlara geri dönme çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement