İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ayrılanlara geri dönme çağrısı yaptı

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(ANKARA)- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildikten sonraki ilk grup toplantısında, "küskünlere" partiye geri dönme çağrısı yaptı.

İyi Parti'nin 27 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultayında genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısına ilk kez genel başkan olarak katıldı. İYİ Parti'den bugüne kadar ayrılanlara "küskünlükleri sonlandıralım" çağrısı yapan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"İYİ partimizin genel başkanı olarak buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 yıllık siyasi hareketimiz içerisinde büyük mücadeleler vermiş şu ya da bu sebeple partimizle yollarını ayırmış ama bizlerle olan gönül ve ülkü bağını asla kaybetmemiş dava ve yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Iyi Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir. Gelin yaralarımızı birbirimize sarılarak saralım. Gelin küskünlükleri sonlandıralım. Gelin haklıya hakkını hep birlikte teslim edelim. ve mücadelemize her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam edelim. Gelin hep birlikte yeniden mavi gökü çadır güneşi bayrak eyleyelim. İşte bakın millet bizi çağırıyor. Sadece kapılarımız değil, kollarımızla, gönüllerimiz de milletimize ardına kadar açıktır."