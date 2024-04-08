İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmayacağını duyurmasının ardından genel başkan adayı olduğunu açıkladı

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmayacağını duyurmasının ardından partisinin 27 Nisan'da yapacağı Seçimli Olağanüstü Kurultay'da genel başkan adayı olacağını açıkladı. Dervişoğlu, " Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkanı Meral Akşener'in 27 Nisan'daki Seçimli Olağanüstü Kurultay'da aday olmayacağını açıklamasının ardından kendi adaylığını duyurdu. Dervişoğlu, Akşener'in sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamayı alıntılayarak, şu mesajı paylaştı:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kurultayımızla ilgili bir açıklamada bulunmuş ve kapsamlı bir değerlendirmeyle birlikte aday olmayacaklarını kamuoyuna ilan etmişlerdir. Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorum. Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir. Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla; Öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan Kurucu Liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM'de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım. Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz eder, saygılar sunarım."