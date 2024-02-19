İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı İstifa Etti - Son Dakika
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı İstifa Etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı İstifa Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sarı, istifasının sebebi olarak partideki değerlerin ve politikaların ihlal edildiğini ve çatı altında faydalı olamayacağını belirtti.

19.02.2024 16:19
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2017 yılında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önderliğinde, "cesur yürekli" arkadaşlarıyla büyük hedeflerle yola çıktıklarını belirtti.

Bu hedefler doğrultusunda yol arkadaşlarıyla çok çalıştıklarını dile getiren Sarı, "Ancak gelinen noktada eğitim, liyakat gibi kamuoyunda sürekli dile getirilen çok değerli kavramların partimizde pek de geçerli olmadığını gördüm. Gerek milletvekilliği temayül yoklamalarında ve gerekse 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel yönetim seçimlerinde gösterilecek adayların belirleme yönteminin, İYİ Parti değerleri, ilkeleri ve politikalarına aykırı olduğuna tanık oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı, dar bir çevrenin uyguladığı bu yanlış politikalar ve sonrasında alınan kararlar ile binlerce "cesur yüreğin" istifası ile karşı karşıya kalındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İşte tam da burada, 'cesurlar hareketi' sekteye uğramıştır. Bu nedenle, bu çatı altında ülkeme ve milletime faydalı olamayacağımı anladığım için İYİ Parti üyeliği ve İYİ Parti İBB Grup Başkanvekilliğinden istifa ediyorum."

Suat Sarı, İYİ Partiden İBB Başkan adaylığı için başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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