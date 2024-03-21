İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, Hatay'ı Yeniden İnşa Edecek - Son Dakika
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İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, Hatay'ı Yeniden İnşa Edecek

İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, Hatay\'ı Yeniden İnşa Edecek

İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, Hatay'ın şehir merkezlerinde alışveriş merkezlerinin olmayacağını, esnafın ve zanaatkarın kazanacağını belirtti. Cömert, Hatay'ı yeniden inşa ederken bir koordinatör görevi yürüteceğini söyledi.

21.03.2024 14:20  Güncelleme: 14:25
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İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkan Adayı Nusret Cömert, "Hatay Yeniden" vizyonunu anlattı, seçimi kazanması durumunda Hatay'ın şehir merkezlerinde alışveriş merkezlerinin olmayacağını, esnafın ve zanaatkarın kazanacağını belirtti. Cömert, "Birleştirici ve kaynaştırıcı bir anlayışı hakim kılarak Hatay'ımız için bir koordinatör görevi yürüteceğim" dedi.

Canlı yayın konuğu olduğu ulusal televizyon kanalında "Hatay Yeniden" vizyonunu anlatan İYİ Parti HBB Başkan Adayı Nusret Cömert, Hatay'da kültürün önemli yapı taşlarından olan esnafın ve zanaatkarın da kazanacağını söyledi.

Hatay'ın tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak afetlere dirençli, modern, müreffeh, uygar ve yaşanabilir bir şehir inşa etmeye kararlı olduğunu vurgulayan Nusret Cömert, şunları kaydetti:

"HATAY'I YENİDEN İNŞA EDECEĞİM"

"Hatay'ın tarihi alanlarını ve tarım arazilerini koruyarak hazırladığım plan ile altyapısı ve üstyapısının doğru şekilde oluşturulduğu, ulaşım entegrasyonun sağlandığı, lojistik düzenlemelerinin yapıldığı, ihtiyaca uygun işyerlerinin belirlendiği, sanayi ve üretim alanlarının büyümeye elverişli olarak planlanıp hayata geçirildiği ve kent peyzajının yapıldığı güzel Hatay'ı yeniden inşa edeceğim. Şehrimizde 'Yeni Hatay' yaşam bölgeleri oluşturacağım. Yeni Hatay'da parklar, okullar, kreşler, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve spor alanları olacak. Her kesimden ve her yaştan vatandaşım için kafeler, restoranlar, kültür, sanat merkezleri ve sosyal yaşam alanları olacak. Bunları hafif raylı sistemlerle birbirine bağlayacağım."

Bir soru üzerine Hataylı esnaf ve zanaatkarın sorunlarını ve taleplerini de değerlendiren Cömert, şunları söyledi:

"ŞEHİR MERKEZLERİNDE AVM'LER OLMAYACAK"

"Esnaf ve zanaatkarımızı temsil eden meslek odalarıyla istişareler yapıyorum, iş yerlerini ziyaret ediyorum. Esnafımıza Hatay'ın tarihi ve kültürel yapısını koruyacağım diye söz veriyorum. Çünkü esnafımız bu kültürün en önemli parçası. Esnaf kültürü Hatay'ın özüdür. Hizmet dönemimde esnaf ve zanaatkarımız; yıkım görüntüsünün hafızalardan silindiği, hayatın normalleştiği, haksız rekabetin önlendiği, eşit şartlarda ticari faaliyetlerini yapabildiği, altyapısı düzgün ve kalıcı işyerlerinde hizmet verecek. Hatay'ın şehir merkezlerinde AVM'ler olmayacak. Hatay esnafı kazanacak."

"Hatay Yeniden" vizyonunu birleştirici ve kaynaştırıcı bir anlayış temelinde oluşturduğunu anlatan Cömert, katma değerli tarımsal üretimin artırılması, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, yeni sanayi alanlarının oluşturulması, lojistik kabiliyetlerin güçlendirilmesi, karma organize sanayi bölgeleri, ihtisas organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin kurulumu, mesleki eğitim ve istihdamın artırılması ile ilgili projelerini detaylandırdı.

"HATAY İÇİN BİR KOORDİNATÖR GÖREVİ YÜRÜTECEĞİM"

Cömert, "Hatay'ı yeniden inşa ederken projeler ve finansmanı için yerel ve ulusal kaynakları değerlendirirken uluslararası kurum ve kuruluşların finans ve bilgi kaynaklarını harekete geçireceğim. Birleştirici ve kaynaştırıcı bir anlayışı hakim kılarak Hatay'ımız için bir koordinatör görevi yürüteceğim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, Hatay'ı Yeniden İnşa Edecek - Son Dakika

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