İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun'un babası toprağa verildi - Son Dakika
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İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun'un babası toprağa verildi

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun'un babası Ali Olgun, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat etti. Ali Olgun için Çay ilçesinde cenaze töreni düzenlendi ve aile kabristanına defnedildi.

13.02.2024 17:34
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İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun'un vefat eden babası Ali Olgun (86), Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun'un babası Ali Olgun yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklar nedeniyle götürüldüğü Çay Devlet Hastanesi'nde dün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Ali Olgun için bugün Çay ilçesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener, İYİ Parti genel başkan yardımcıları Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, protokol üyeleri, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. Ali Olgun, kılınan namazın ardından Çay Asri Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. (DHA)

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun\'un babası toprağa verildi
Kaynak: DHA

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