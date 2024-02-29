İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Türkiye\'nin genç ve dinamik bir kadroya ihtiyacı olduğunu belirtti

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, " Türkiye'nin genç, dinamik, ülkeyi yeni 10 yıllara taşıyacak bir kadroya, harekete ihtiyacı var. Onun için de biz fikrimiz hür, vicdanımız hür bir şekilde siyasi hayatımıza devam etme kararı aldık." dedi.
Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında partisinin ilçe belediye başkan adayı İsmail İp ile Çatalca Ulusal Egemenlik Parkı'nda vatandaşlarla görüştü.
Kavuncu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eleştirinin iltifattan daha kıymetli olduğunu söyledi.
İltifat ve övgünün kişiye yanlışını göstermeyeceğini dile getiren Kavuncu, eleştirinin çok daha kıymetli olduğunu belirtti.
İYİ Partinin müstakil biçimde siyasi hayatına devam edeceğini kaydeden Kavuncu, "Türkiye'nin genç, dinamik, ülkeyi yeni 10 yıllara taşıyacak bir kadroya, harekete ihtiyacı var. Onun için de biz fikrimiz hür, vicdanımız hür bir şekilde siyasi hayatımıza devam etme kararı aldık. O kapsamda da 81 ilde ve 1000'e yakın ilçe ve belediyede, Çatalca'da İsmail Başkan, Büyükşehir'de de ben Buğra Kavuncu olarak iddia ortaya koyuyoruz, kendimizi anlatıyoruz. Takdir yüce Türk milletinin, 31 Mart'ta hep beraber neticeyi göreceğiz." diye konuştu.
Kavuncu, Türkiye'deki mevcut siyasi ortamının "iki kutuplu" olduğunu öne sürerek "İki partiden birisi yarın bir gün yenildiği zaman Türkiye tek partili bir yapıya gider. Çünkü iki partinin tahakkümü altında olan bir yerde oyun oynanır. Siz, biz hiç duymayız, kapı arkasından el sıkışılır, vitrinde kavgalar edilir. Bunlar oluyor demiyorum ama olma ihtimali vardır. Bizim gibi farklı duruşu olan, bambaşka vizyon getiren siyasi partilere Türkiye'nin şiddetle ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Kavuncu, bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra semt pazarına giden Kavuncu, vatandaşların öneri ve şikayetlerini dinledi.
Son Dakika › Güncel › İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Türkiye'nin genç ve dinamik bir kadroya ihtiyacı olduğunu belirtti - Son Dakika
Saran Holding, TFF'nin iptal ettiği Süper Lig yayın ihalesi kararına dair sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen “iptal” daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'' ifadeleri yer aldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan ayında 40 gün ateşkesi öngören müzakere görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde "Gelecek pazartesiye kadar bir ateşkes sağlanacaktır" diyen Biden, yeni açıklamasında ateşkesin yakın zamanda mümkün olmadığını söyledi. Biden, "Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak ancak umudumu koruyorum." dedi.
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek hakem Halil Umut Meler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Meler'e adil ve hakkaniyetli olması çağrısında bulunuldu.
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Tütüncü, 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Ayrıca, 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını söyledi.
Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için finansal stratejilere önem veren Güneş'in, servetinin toplam değeri 4 milyon dolar civarında.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Venedik Plajı'nda, bir kadının çıplak gezdiğini gören başka bir kadın çivili sopayla saldırmaya başladı. Kendini koruyan çıplak kadın sopayı almayı başardı. Bir türlü vazgeçmeyen elbiseli kadın bu sefer beyzbol sopasıyla saldırıya geçti. Çıplak kadın beyzbol sopasını da almayı başarırken, kavganın nedeni öğrenilemedi. Çevredekiler ise kavgayı izlemek yerine cep telefonlarıyla kayda almayı tercih etti.
Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı haftalardır takımdan ayrı kalan Brezilyalı oyuncu Fred, tamamen iyileşti. Yıldız futbolcu, cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçına ilk 11'de başlayacak.
TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluş ihalesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi, TFF'nin ''rakam arttırın'' talebine iki firmanın da olumlu yanıt vermemesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, ''İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.
Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?