İYİ Parti, Kahramanmaraş'taki Saldırı İçin Heyet Görevlendirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kahramanmaraş'taki okul baskını ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere; TBMM Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat başkanlığındaki bir heyeti görevlendirdi. Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban'ın da yer aldığı heyet bölgeye hareket etti.