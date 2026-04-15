İYİ Parti, Kahramanmaraş'taki Saldırı İçin Heyet Görevlendirdi

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı ile ilgili heyet görevlendirdi. Heyet bölgeye hareket etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kahramanmaraş'taki okul baskını ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere; TBMM Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat başkanlığındaki bir heyeti görevlendirdi. Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban'ın da yer aldığı heyet bölgeye hareket etti.
