İYİ Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa Etti - Son Dakika
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İYİ Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa Etti

İYİ Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Yasemin Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı. Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe başkanlığı sürecinde emek sarf ettiklerini ve tüm arkadaşlarına teşekkür etti. Ayrıca, Karadeniz Ereğli Belediye Meclis Üyesi olan Balbaloğlu da İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Öte yandan, Karadeniz Ereğli Belediyesi, kapalı pazar yerinde huzuru bozan ve eksik gramajla satış yapan 3 pazarcı esnafa 1 hafta süreyle tezgah kapatma cezası verdi.

08.07.2024 14:15
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İYİ Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Yasemin Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti.

İYİ Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Yasemin Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyeleri ile görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiklerini bildirdi.

Erdoğan açıklamasında, "İlçe başkanlığı olarak Karadeniz Ereğlili vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve ilçemize daha iyi hizmet verebilmek adına çok emek sarf ettik. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, minnetlerimizi sunuyor ve haklarını helal etmelerini diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti'den Karadeniz Ereğli Belediye Meclis Üyesi seçilen Balbaloğlu da yazılı açıklama yaparak 2017 yılında teşkilat kurucusu olarak başladığı ve çeşitli kademelerinde görev aldığı İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Karadeniz Ereğli'de 3 pazarcı esnafının tezgahı kapatıldı

Karadeniz Ereğli Belediyesi, kapalı pazar yerindeki 3 esnafa 1 hafta süreyle tezgahlarını kapama cezası verildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin denetimleri sonucu kapalı pazar yerinde huzuru bozan 2, eksik gramajla satış yapan 1 olmak üzere 3 pazarcı esnafının tespit edildiği belirtildi.

Belediye encümeni kararıyla 3 esnafa 1 hafta süreyle tezgahlarını kapatma cezası verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İYİ Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa Etti - Son Dakika
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