Ünal Karaman İYİ Parti\'den istifa etti

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İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman da partiden istifa ettiğini duyurdu. Karaman, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu.

Ünal Karaman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Aziz Türk Milletine; Hayatım boyunca, "hak yok, vazife vardır" anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim.

Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim.

Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi.

Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir.

Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki, onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak;

Ata'mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 44'TEN 28'E DÜŞTÜ

Karaman'nin istifası ile birlikte 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 44 milletvekiliyle parlamentoda temsiliyet kazanan İYİ Parti'nin toplam milletvekili sayısı 28'e düştü.

İYİ Parti listelerinden seçilerek Meclis'e giren ve sonra partiyle yolları ayrılan isimler şunlar:

Adnan Beker, Ümit Dikbayır, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Salim Ensarioğlu, Aykut Kaya, Yüksel Arslan, Bilal Bilici, Nebi Hatipoğlu, Koray Aydın, Ahmet Ersagun Yücel, Nimet Özdemir, Seyithan İzsiz, Dursun Ataş, Ümit Özlale, Kürşad Zorlu ve Ünal Karaman.