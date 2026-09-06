İYİ Parti lideri Dervişoğlu, eşi vefat eden Korgan Belediye Başkanı'na taziyede bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eşi Hanife Korgan'ı kaybeden Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan'ı evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti. Ziyarette Dervişoğlu, Korgan ile bir süre sohbet etti ve başsağlığı diledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir süre önce eşi Hanife Korgan'ı kaybeden Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Korgan'ı evinde ziyaret etti.
Müsavat Dervişoğlu, Korgan'a taziyelerini ileterek bir süre sohbet etti.
Kaynak: AA
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