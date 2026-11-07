İYİ Parti'nin “Bayrak Açıyorum” mitinginin hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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İYİ Parti'nin “Bayrak Açıyorum” mitinginin hazırlıkları tamamlandı

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İYİ Parti\'nin “Bayrak Açıyorum” mitinginin hazırlıkları tamamlandı
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İYİ Parti\'nin “Bayrak Açıyorum” mitinginin hazırlıkları tamamlandı
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İYİ Parti'nin Trabzon Atatürk Meydanı'nda bugün düzenleyeceği "Bayrak Açıyorum" mitinginin hazırlıkları tamamlandı.

Haber: Halil YATAR - Kamera: Can KILINÇ

(TRABZON) - İYİ Parti'nin Trabzon Atatürk Meydanı'nda bugün düzenleyeceği "Bayrak Açıyorum" mitinginin hazırlıkları tamamlandı.

İYİ Parti,  "Terörsüz Türkiye" sürecine karşı "Bayrak Açıyorum" mitingleri düzenlemeye devam ediyor. Mitinglerin ilki Ankara'da Anadolu Meydanı'nda düzenlemişti. Ardından Balıkesir'de ve Aksaray'da düzenlenen mitinglerin dördüncüsü Trabzon'da Atatürk Meydan Park'ında bugün saat 15.00'de başlayacak.

Miting öncesi alanda hazırlıklar tamamlandı. Mitingde görev alan partililer "Bayrak açıyorum" yazılı görev kartlarıyla alanda yerlerini aldı. Miting öncesi alanda rutin bomba araması yapıldı.

Mitinge katılacak şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri için ayrı bir alan hazırlandı.

Alanın yanında Türk bayrağı, Atatürklü bayraklar açıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun portesi ile "İhanete, vurguna, soyguna bayrak açıyorum" yazılı bez afiş asıldı.

Dervişoğlu, vatandaşlara hem "Terörsüz Türkiye" sürecine hem de gündeme ilişkin partisinin görüşlerini anlatacak.

Kaynak: ANKA
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