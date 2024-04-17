İYİ Parti, Ordu\'da yerel seçimin yenilenmesi için YSK\'ya başvurdu

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Ordu'da yerel seçimin yenilenmesine ilişkin yaptıkları başvuruyu görüşecek Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerinin hukuka ve vicdanlarına göre karar vermelerini beklediklerini bildirdi.

Olgun, parti olarak Ordu'daki yerel seçimlerin yenilenmesi için 15 Nisan'da yaptıkları başvurunun, Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) görüşüleceği kurul toplantısı öncesi, YSK önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İYİ Partinin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Ordu'da "organize" bir durumla karşı karşıya kaldığını öne süren Olgun, seçim çevresinde oy kullanan 485 bin 819 kişi olmasına rağmen Türkiye ortalamasının çok üzerinde geçersiz oy pusulasının tespit edildiğini söyledi.

Olgun, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim türünde 30 bin 660 geçersiz oy pusulası olduğunun kayıtlara geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tarafımızca yapılan başvurular neticesinde, tekrar açılan sandıklarda geçersiz sayılan oy pusulalarından, geçersizlik nedeni çift mühür olan oy pusulalarının neredeyse tamamının İYİ Parti ve yanında da başka bir partiye basılı olduğu, geçersizlik sebebi boş olan oy pusulalarında ise zarfa konulduğunda oluşacak katlama izinin olmadığı, bu haliyle zarfa giren oyun sandığa sığma ihtimalinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca çok sayıda sandıkta kayıp zarf ve oy pusulası olduğu tespiti yapılmıştır. Benzer hesapla fazladan gelen oy pusulaları ve zarflar da bulunmaktadır. Bu durum seçim evraklarının güvenliği açısından şüphe uyandırmış farklı sandıklara, farklı sandıklardan oy pusulaları ve zarfların girmiş olabileceği şüphesini doğurmuştur. Bu şüpheyle beraber, 95 sandık kurulu başkanının veya sandık kurulu memur üyesinin, siyasi parti üyesi olduğu tespiti yapılmıştır."

"Seçim güvenliği ve tarafsızlığının yok sayılması anlamına gelir"

Devlet memurlarının 657 sayılı Kanun'a göre, siyasi parti üyesi olmasının mümkün olmadığını anımsatan Olgun, bu durumun seçim güvenliğinin ve tarafsızlığının yok sayılması anlamına geldiğini kaydetti.

"Adaletin ve demokrasinin yanında dimdik durmaya kararlıyız"

YSK'nin daha önce verdiği aksi yöndeki kararları da emsal göstererek yeniden değerlendirme yapması ve tam kanunsuzluk halleriyle Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesi talebiyle 15 Nisan'da yeni bir başvuru yaptıklarını hatırlatan Olgun, "Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerinin hukuka ve vicdanlarına göre karar vermelerini bekliyoruz." dedi.

Uygulanacak kuralların talep eden partiye göre değişmeyeceğini bildiren Olgun, şunları kaydetti:

"Bizler adaletin ve demokrasinin yanında dimdik durmaya kararlıyız. Bu tür haksızlıklarla mücadele etmek için her türlü yasal ve demokratik hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Ordu halkının iradesini korumak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu sebeple gelin, bu iş düzeltilsin, hak yerini bulsun, 2 Haziran seçimlerinde Ordu halkı kendi iradesini, kendi kararını yeniden versin."