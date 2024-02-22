İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Kılıçaslan Oda ve Dernekleri Ziyaret Etti

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İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında oda ve dernek ziyaretlerinde bulundu.

İletişim ofisinden yapılan açıklamada, Kılıçaslan'ın, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Sakarya Sanayici ve İşadamları Derneğini (SASİAD) ziyaret ettiği belirtildi.

Kılıçaslan'ın SESOB Başkanı Hasan Alişan ve SASİAD Başkanı Ali Tamer'den çalışmalar hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıçaslan, "Şehrin sanayisi ve iş dünyası için yapılacak çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunduk. Sakarya'nın kalkınması ve gelişmesi adına birlikte çalışacağımızı bir kez daha ifade ettik. Sakarya'yı tüm paydaşlarıyla kalkındıracağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçaslan'a, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak ve il yönetimi de eşlik etti.