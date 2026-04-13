İYİ Parti Seçim İçin Sahada

13.04.2026 16:37
Buğra Kavuncu, İYİ Parti’nin erken seçim için sahada aktif olduğunu ve bu ivmeyi sürdüreceklerini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Türkiye'de İYİ Parti teşkilatları olarak sahada olduklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte de seçime kadar bu ivmeyi, bu sürekliliği hiçbir şekilde durdurmayacağız, bozmayacağız." dedi.

Kavuncu, partisinin İstanbul il binasında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin günlerdir bir ara seçim tartışmasıyla meşgul olduğunu söyledi.

Parti olarak, Türkiye'nin çok acil bir seçime ihtiyacı olduğunu ve bu seçimin de doğrudan bir erken seçim olması gerektiğini düşündüklerini aktaran Kavuncu, "Erken seçim süreci olursa da İYİ Parti olarak bunun destekçisi olacağımızı daha önce de beyan ettik. Sandık milletimizin önüne getirilmeli ve milletimiz kararını vermeli. Türkiye'de artık bir yönetim zafiyeti ve krizi söz konusudur." diye konuştu.

Kavuncu, İYİ Parti olarak geçtiğimiz hafta itibarıyla teşkilatlarıyla kapsamlı bir saha çalışması başlattıklarını belirterek, "Bütün Türkiye'de İYİ Parti teşkilatları olarak aktif olarak sahadayız ve bundan sonraki süreçte de seçime kadar bu ivmeyi, bu sürekliliği hiçbir şekilde durdurmayacağız, bozmayacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'de ekonomik kriz yaşandığını savunan Kavuncu, "Bu sorumluluğa sahip olan hiç kimse vatandaşın karşısına çıkamamaktadır. İnsanlar kendilerine muhatap arıyorlar. Bu konuda bir sorumlu bulup, yüzüne yaşadıkları sıkıntıları anlatmak istiyorlar ama muhatap yok." iddiasında bulundu.

Kavuncu, Türkiye Down Sendromu Derneğinin Milli Eğitim Bakanlığının 5 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği değişikliğinin iptali için Danıştayda dava açtığını anımsatarak, söz konusu değişikliklerin kapsayıcı eğitim ve fırsat eşitliği ilkelerine aykırı olduğunu söyledi.

Düzenlemenin özellikle down sendromlu bireyler ile farklı gelişim gösteren çocuklar açısından dışlayıcı riskler barındırdığını savunan Kavuncu, eğitim sisteminin amacının "ideal öğrenciyi seçmek" değil, her öğrenci için uygun eğitim ortamı oluşturmak olduğunu, konuyu hem kamuoyunda hem de TBMM'de gündeme taşıyacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı

17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
17:00
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
16:31
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum
Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 17:27:20.
