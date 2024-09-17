İYİ Parti, Şiddetle Mücadele Çalıştayı Düzenliyor - Son Dakika
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İYİ Parti, Şiddetle Mücadele Çalıştayı Düzenliyor

İYİ Parti, Şiddetle Mücadele Çalıştayı Düzenliyor

İYİ Parti, şiddeti önleme konusunda akademisyenlerle çalıştay düzenleyecek ve çözümler üretecek.

17.09.2024 12:18
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İYİ Parti tarafından 16-17 Kasım'da "Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı" düzenlenecek.

Şiddetin nedenleri, sonuçları ve önlenmesiyle ilgili toplumsal bilinci artırmak ve şiddetle mücadeleye ilişkin yasal tedbirleri tartışmak amacıyla gerçekleştirilecek çalıştaya, akademisyen, sosyolog, psikolog ve hukukçular ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Çalıştayda, şiddet, "Toplumsal Normlar ve Şiddet", "Cinsiyet Temelli Eşitsizlikler ve Kadına Yönelik Şiddet", "Çocuğa Yönelik Şiddet ve Çocukların Korunması", "Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddet" ile "Medyadaki Şiddetin Yansımaları ve Dijital Şiddet ile Mücadele" başlıklarıyla ele alınarak, çözüm önerileri oluşturulacak.

Çalıştayın sonuç bildirgesi, bakanlıklar ve ilgili kurumlara gönderilecek.

"Kadına Karşı Uluslararası Şiddetle Mücadele Günü"nde kamuoyuyla paylaşılacak bildirge, aynı zamanda İYİ Partinin şiddetle mücadele politikasını da oluşturacak.

"Şiddet her boyutuyla ele alınacak"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çalıştayda şiddet her boyutuyla ele alınacak, öncelikle doğası, oluşumu ve bunu artıran, tetikleyen nedenler ile buna yönelik tedbirlerin okul öncesi eğitimden başlayarak çocukların, ebeveynin bilinçlendirilmesi ve aile içi şiddetin önlenmesi konuları masaya yatırılacak." dedi.

Türkiye'de şiddetin, "toplumsal bir şiddet nöbeti ve histeri" şeklinde özellikle kadına ve çocuğa yönelik devam ettiğini kaydeden Ofluoğlu, 1 Ocak'tan bu yana 277 kadın cinayeti işlendiğine dikkati çekti. Ofluoğlu, "Maalesef bu cinayetlerin yüzde 70'e yakını cinayete kurban giden kadının yakınları tarafından gerçekleştiriliyor. Yani eşi, eski eşi, erkek arkadaşı, ailesinden biri, tanıdığı biri tarafından katlediliyor kadınlar. Bu süreç içinde 25'de çocuk, eşine şiddet uygulayan erkeğin çocuğu da katletmesiyle hayattan koparıldı. Çocuklar da bu hedef kitlenin içinde." diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Ofluoğlu, "Parti olarak ceza indirimi veya iptali söz konusu olmadan çocuk cinsel istismarında kimyasal veya cerrahi kastrasyonu, yani kısırlaştırmayı caydırıcı en önemli tedbir olarak görüyoruz. Bununla ilgili yasa teklifi vereceğiz. AK Parti hükümetinin de sorumluluk alıp, ilgili bakanlıkların da yasa değişikliğiyle bunu yürürlüğe koymasının çok caydırıcı, etkili bir ceza olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelli çocuklara yönelik şiddetle ilgili kamuoyuna yansıyan olayları anımsatan Ofluoğlu, şiddetin önlenmesindeki en önemli etkenin caydırıcı yaptırımlar ve cezalar olduğunu vurguladı.

Ofluoğlu, "Eğer bunları düzenlemezseniz şiddetin önüne geçemeyeceğiz." dedi.

"Mevcut şiddeti önlemek adına alınabilecek tedbirleri ortaya koyacağız"

Ülkenin en büyük problemlerinden birinin şiddet olduğunu savunan Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda son günlerde yaşanan, özellikle çocuk ve kadını hedefe koyan şiddet olaylarını da dikkate alarak çalıştay düzenleyeceğiz. Beş masada kadın, engelli, yaşlı, şiddetin normlarında hem bu alanda çalışmış akademisyenler, her alanın STK temsilcileri, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar, psikolojik danışmanlar. Ankara Barosunun da bize desteği var. Her masada da birer tane bu işin hukuki boyutunda da neler yapabiliriz adına bir avukat olacak. Biz şiddeti iki boyutta ele alıp, iki boyutta da çözüm önerisi sunacağız. Birisi toplumsal dönüşümü sağlamak. Asıl mesele bu. Yani okul öncesinden başlayacaksınız, bir bilinçlendirme yapacaksınız ve şiddeti elimine edeceksiniz. Bu uzun süreli ama en etkili yöntem bu. İkincisi de mevcut şiddeti önlemek adına alınabilecek tedbirleri ortaya koyacağız. Neticede İYİ Partinin şiddete yönelik eylem planını ortaya koyup kendi parti programımızı ve iktidarımızda da ilgili bakanlıklarla ilgili çalışmalarımızı net bir şekilde eylem planı olarak ortaya koymuş olacağız. Bilimsel bir ürün ortaya koyacağız."

"Narin Güran"ın öldürülmesi ve "Sıla bebeğin" istismarına da değinen Ofluoğlu, olayın ciddiyetinden uzaklaştırılmadan en kısa sürede sonuca ulaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti, Şiddetle Mücadele Çalıştayı Düzenliyor - Son Dakika

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